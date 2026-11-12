Lategan y Quintero ya tienen a su disposición más de 20.000 litros para el Dakar 2027

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Juan Antonio Lladós

Móstoles (Madrid), 12 nov (EFE).- El sudafricano Henk Lategan, subcampeón del Rally Dakar 2025, y el estadounidense Seth Quintero ya tienen a su disposición más de 20.000 litros de combustible renovable para afrontar la disputa del Rally Dakar de 2027, que a partir del 9 de enero se disputará en Portugal y Marruecos.

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Rafael Pitarch, científico experto en combustibles renovables de competición de la compañía energética Repsol, ha confirmado la producción del combustible que emplearán sus pilotos y que desarrollan y validan en el centro de tecnología e innovación de la compañía en Móstoles (Madrid).

Lategan y Quintero, del equipo oficial Toyota Gazoo, son las puntas de lanza del proyecto de competición, en el que el español Isidre Esteve es parte importante de la evolución del producto sobre la base de un motor de competición instalado en el propio centro y que el campeón español ya puso a prueba en la pasada edición de Rally de Marruecos.

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Antes de afrontar las dunas y las pistas del Dakar, los combustibles renovables de competición recorren un exigente proceso de desarrollo y validación en su centro tecnológico 'Repsol Technology Lab' de Móstoles.

Allí, los investigadores diseñan las formulaciones, preparan lotes a mayor escala y comprueban su comportamiento en el motor del DKR GR Hilux, el vehículo con el que 'Toyota Gazoo Racing W2RC' compite en el campeonato del mundo de 'rally raids' y cuya colaboración entre los equipos técnicos de Repsol y Toyota permite obtener datos y acelerar la evolución de los combustibles y lubricantes de competición.

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El proceso, en palabras del científico Rafael Pitarch, comienza en el laboratorio, donde se seleccionan los componentes y se analizan distintas formulaciones para alcanzar las prestaciones deseadas, tras lo cual se prepara el combustible a mayor escala y se verifica que mantiene sus propiedades para, a continuación, comenzar los ensayos en el motor del DKR GR Hilux que Repsol recibió en Móstoles hace unos meses y que permite evaluar su respuesta en condiciones controladas y obtener datos para seguir optimizando el rendimiento de los vehículos en competición.

El hecho de disponer del motor oficial de Toyota en estas instalaciones permite agilizar las pruebas y el intercambio de información entre los ingenieros de ambas compañías permite avanzar en el desarrollo de los productos que luego se utilizan en competición.

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Al final, el Dakar constituye el mejor banco de pruebas y el más exigente para conocer el resultado de la evolución y desarrollo de los combustibles renovables, pues las variaciones de temperatura y altitud, la diversidad del terreno y el esfuerzo mecánico del Dakar llevan sus prestaciones al límite. EFE

(Foto)