La jueza ordena el cese total de actividad a Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes

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Madrid, 12 nov (EFE).- La jueza ha decretado el cese total de actividad de Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid, así como el bloqueo del contenido digital de sus perfiles en redes sociales tras la detención de 14 de sus miembros el pasado viernes.

Además ha impuesto a los detenidos medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la presentación semanal ante el juzgado. EFE

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