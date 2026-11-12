La familia de Jesús de Miguel agradece las muestras de cariño y solidaridad recibidas

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Madrid, 12 nov (EFE).- La familia de Jesús de Miguel informó este jueves, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), de que ya ha recibido las donaciones procedentes de la recaudación que organizó el futbolista Fran Sol y agradeció las muestras de "cariño y solidaridad".

"Queremos agradecer de corazón las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado en la iniciativa", señaló la familia.

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De Jesús falleció el pasado martes 3 de noviembre, con 30 años, tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado el día antes entre su equipo, el Tenerife, y el Andorra correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

Su familia dio las gracias de forma "especial" a Fran Sol, delantero del Hércules, que organizó una recaudación colectiva para ayudarla.

Las donaciones de esa iniciativa ascienden a 213.050 euros.

"Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño. Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos", destacá la familia en el comunicado difundido por la AFE. EFE

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