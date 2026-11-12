Frente Amplio y Podemos arrancan la campaña del 29N con el empuje de la huelga general

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Madrid, 12 nov (EFE).- Frente Amplio y Podemos arrancan por separado este jueves la campaña electoral del 29N con el empuje de la huelga general de la jornada previa, centrada en vivienda, y con la petición de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la violencia policial que denuncian que hubo.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y la de Podemos, Irene Montero, celebran este jueves por la tarde sendos actos en Madrid de inicio de campaña, en el primer caso con pegada posterior de carteles incluido.

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Lo harán con el eco aún de la huelga general del miércoles, convocada por los sindicatos para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos y apoyada por Frente Amplio y por Podemos, que consideran que fue un "éxito".

No obstante, representantes de Sumar (ahora Frente Amplio) y de Podemos reconocen que esta huelga se vio empañada por la violencia policial que aseguran que hubo contra algunos manifestantes y piquetes informativos, lo que les ha llevado a pedir este jueves la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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"No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo", ha dicho la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que además es candidata de Frente Amplio para el 29N en la lista por Madrid.

También ha pedido la dimisión de Marlaska la líder de Podemos, Ione Belarra, y Montero ha ido más allá al exigir también que el ministro no vaya en las listas del PSOE.

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"Lo que vimos ayer es una represión, una brutalidad policial absolutamente intolerable. Tiene que caer mucha gente, empezando por el ministro Marlaska, que tiene que dimitir, y el PSOE lo tiene que sacar de las listas electorales", ha dicho esta mañana desde Alcalá de Henares (Madrid).

Colau no se ha referido a Marlaska durante una entrevista, pero sí ha opinado que la huelga sirvió para "dejar claro que la vivienda debe ser la prioridad del próximo Gobierno" y ha asegurado que ella se dejará "la piel" para conseguir este objetivo.

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Tanto Frente Amplio como Podemos sitúan la vivienda como uno de los ejes centrales de su campaña, como evidencian sus lemas para el 29N: 'Un voto como una casa', por un lado, y 'Paz, casa y trabajo', por otro.

Ambas candidaturas, que se presentan por separado en todos los territorios menos tres (Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares), pretenden marcar distancias con el PSOE en materia de vivienda, entre otros asuntos, ya que consideran que los socialistas están del lado de los "especuladores" y que no adoptan medidas contundentes.

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Precisamente este jueves la Diputación Permanente del Congreso ha debatido y votado dos decretos ley del Gobierno sobre vivienda, uno de ellos sobre la renovación automática de los contratos de alquiler, que no ha salido adelante y que ha sido defendido por el ministro y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy.

Tras ir juntos en las elecciones generales de 2023, donde consiguieron 31 escaños, en esta ocasión Sumar (ahora Frente Amplio) y Podemos van por separado y con las encuestas a la baja, ya que por ejemplo el CIS de este jueves da a los primeros entre 7 y 11 escaños y señala que los morados estarían en riesgo de desparecer con uno o ningún representante

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Pese a ello, en Frente Amplio aspiran a poder superar el 10 % de apoyos a nivel nacional lo que, según ha dicho este jueves la propia Colau, les permitiría duplicar escaños y pasar de 8 a 22.

Por su parte, en Podemos prefieren no dar cifras concretas pero confían en arañar votos con el tándem electoral entre Montero y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, que este viernes tienen un acto conjunto en Palma de Mallorca. EFE

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