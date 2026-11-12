Feijóo, tras las investigaciones sobre pulseras antimaltrato y financiación del PSOE: "Deberían delinquir más despacio"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto el foco este jueves en las nuevas revelaciones que afectan al PSOE, aludiendo a la investigación europea sobre las pulseras antimaltrato, la financiación del PSOE tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en el Tribunal de Cuentas, y la imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes. Por eso, ha aconsejado a la formación de Pedro Sánchez "delinquir más despacio".

Así, Feijóo ha señalado que que en los 90 minutos que ha grabado hoy la entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild "ha trascendido una supuesta corrupción en el Ministerio de Igualdad con las pulseras antimaltrato, posibles ilegalidades en la financiación del PSOE y la citación del delegado del Gobierno en Ceuta por la invasión".

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"Deberían delinquir más despacio", ha proclamado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Estas informaciones se producen el mismo día que arranca oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales.

INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA SOBRE LAS PULSERAS ANTIMALTRATO

En primer lugar, Feijóo se ha hecho eco de la investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

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Ademas, el líder del PP ha aludido a la investigación sobre la financiación del PSOE. Este mediodía, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ya exigió explicaciones a los socialistas después de que agentes de la UCO hayan acudido al Tribunal de Cuentas a reclamar información sobre presuntas irregularidades en las donaciones del partido de Pedro Sánchez.

"La UCO está en el Tribunal de Cuentas porque no cuadran las donaciones del PSOE. Por tanto, la corrupción sistémica a la que ha sometido el PSOE a España sigue dando sus frutos", ha afirmado Ester Muñoz en declaraciones a los medios en el Congreso.

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Además, Feijóo ha hecho mención a la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón de citar como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano en la causa en la que investiga la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales del pasado julio.