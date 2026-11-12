El PSOE exige la dimisión de la letrada mayor del Senado después de que el PP la haya propuesto como candidata al TC

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El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha exigido la dimisión inmediata de la letrada mayor de la Cámara Alta, Sara Sieira, después de que el PP la haya propuesto como candidata a magistrada del Tribunal Constitucional (TC) a través de la Asamblea de Madrid, al considerar que su continuidad en el cargo compromete la "neutralidad y la imparcialidad" del procedimiento de elección.

En un escrito dirigido a la Mesa de la Diputación Permanente del Senado este jueves y firmado por el portavoz socialista, Juan Espadas, el PSOE solicita que se requiera formalmente a Sieira su renuncia y que, si no la presenta voluntariamente en un plazo máximo de 24 horas, se acuerde su cese inmediato.

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En este sentido, fuentes del PP en la Asamblea de Madrid han confirmado a Europa Press que el partido registró la candidatura de Sieira para su elección como magistrada del Constitucional por el Senado, junto con su aceptación expresa y la relación de sus méritos profesionales.

Sieira ocupa el puesto de letrada mayor desde el 18 de enero de 2024, cuando fue nombrada a propuesta del presidente de la Cámara, Pedro Rollán. Los socialistas consideran "incompatible" que quien dirige los servicios jurídicos del Senado participe como candidata en un procedimiento cuya legalidad debe supervisar la propia Secretaría General de la institución.

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En este sentido, recuerdan que entre las funciones de la letrada mayor figuran la coordinación de la Administración parlamentaria y el asesoramiento jurídico a los órganos de la Cámara. Además, en el proceso de renovación del TC, los servicios jurídicos deben comprobar que las candidaturas cumplen los requisitos legales y constitucionales, verificar los méritos aportados y advertir de posibles causas que impidan la elección.

Por ello, el PSOE sostiene que la situación vulnera el principio de que "nadie puede ser juez y parte" en un procedimiento que afecta directamente a los intereses personales de quien debe supervisarlo.

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Asimismo, Espadas considera que "ni siquiera la abstención de Sieira sería suficiente para garantizar la imparcialidad", ya que la revisión de las candidaturas quedaría en manos del secretario general adjunto para Asuntos Parlamentarios, designado por ella y sobre cuyo cese también tiene capacidad de decisión.

"Causa perplejidad que la Sra. Sieira haya creído que es posible que permanezca en su cargo durante un solo minuto cuando, al aceptar la candidatura, se convirtió en parte interesada de un procedimiento que ella misma debía supervisar", recoge el escrito.

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El PSOE advierte también de que esta situación podría comprometer la validez de la renovación del TC, al considerar que un procedimiento en el que las candidaturas no se examinen con "objetividad e independencia" podría incurrir en un vicio de nulidad.

EL PSOE VE LA DIMISIÓN COMO "LA ÚNICA SALIDA"

Ante esta situación, los socialistas consideran que la renuncia de Sieira es "la única salida" para preservar la neutralidad de los servicios jurídicos, garantizar la igualdad de condiciones entre las candidaturas y restaurar la confianza institucional.

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Por ello, Espadas pide a la Mesa de la Diputación Permanente que le exija formalmente su dimisión y que, si no se produce en un plazo de 24 horas, acuerde su cese por la "pérdida sobrevenida de las condiciones de idoneidad, confianza e imparcialidad institucional necesarias para desempeñar su responsabilidad". El escrito propone, además, que su relevo sea asumido por el secretario general adjunto, conforme a los mecanismos previstos en la organización de la Cámara.

"Es una falta de respeto más a la Cámara que compromete gravemente la función constitucional que tiene en la elección de miembros del TC y la traca final del abuso de la mayoría absoluta que este grupo ha perpetrado a lo largo de la legislatura sin el más mínimo pudor institucional", denuncia el escrito.

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Los socialistas concluyen que adoptarán "todas las medidas legales" a su alcance para restablecer la confianza ciudadana en el Senado, una institución que, a su juicio, el PP "parece empeñado en cargarse".