El Málaga llega con 10 ausencias al final de la primera semana de trabajo en el parón

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Málaga, 12 nov (EFE).- El Málaga, colista de LaLiga EA Sports con cinco puntos en las doce primeras jornadas, ha encarado con diez ausencias el final de la primera semana de trabajo durante el parón liguero, antes de su encuentro del domingo día 22 en el campo de Osasuna, entre bajas por lesión, por enfermedad o por estar con su selección.

La plantilla entrenada por Juanfran Funes se ejercitó este jueves en el Anexo del estadio de La Rosaleda, en el penúltimo entrenamiento de la semana, sin diez de sus futbolistas por distintos motivos, entre ellos los defensas José Salinas, que sufre un proceso viral, y el marroquí Adam Aznou, concentrado con la selección sub-23 de su país.

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Además, los centrocampistas Dani Lorenzo y Ramón Enríquez, y el lateral derecho Carlos Puga trabajaron al margen del resto de sus compañeros por gestión de cargas, mientras que el delantero Juan Cruz hizo una labor específica al estar en proceso de restablecerse de una lesión muscular.

El lateral Rafael Garrido, 'Rafita', el centrocampista hispanoirlandés Aaron Ochoa y el extremo Julen Lobete llevaron a cabo tratamiento de recuperación de sus lesiones en el gimnasio.

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En el caso del lateral hispanomarroquí Adam Aznou, este jueves afronta en Etiopía el primero de los dos partidos internacionales que disputará con la selección sub-23 de Marruecos en esta ventana FIFA.

La plantilla malaguista realizará este viernes el último entrenamiento semanal y el sábado y domingo tendrá descanso, antes de continuar la próxima semana la preparación del partido que le medirá con Osasuna en El Sadar. EFE

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Jrl/cc/ism