El CIS da ganador al PSOE en las elecciones y el PP y Vox no sumarían mayoría absoluta

Madrid, 12 nov (EFE).- El macrosondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da al PSOE la victoria en las próximas elecciones con entre 134 y 143 escaños, y al PP y VOX sendas horquillas de diputados que en ningún caso sumarían mayoría absoluta en el Congreso. EFE

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