Desmantelan 'telecoca' en Baza (Granada), negocio que distribuía la droga con patinetes

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Granada, 12 nov (EFE).- Un hombre de 34 años ha sido detenido en Baza (Granada) por regentar un servicio de 'telecoca', para el que utilizaba una aplicación de mensajería instantánea en la que recibía los pedidos y los enviaba con dos patinetes eléctricos.

En el marco de la operación, denominada 'Grajo', los agentes han intervenido más de 22.000 euros en metálico, 3,4 gramos de cocaína, dos patinetes, armas blancas, una pistola y dos móviles, entre otros efectos, según informa la Policía Nacional.

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El detenido, que ya ha sido puesto a disposición judicial, era también el responsable de dos puntos de venta de cocaína ubicados en la citada localidad granadina.

El primero de ellos era su propio domicilio, en cuyo registro los agentes se incautaron de la droga, además de una pistola de aire comprimido, más de 2.000 euros en metálico, una caja con siete navajas, dos cámaras de videovigilancia, un inmovilizador eléctrico tipo 'táser' y un cuchillo tipo 'tanto'.

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El segundo punto de venta estaba ubicado en el local comercial donde trabajaba. Allí, los agentes hallaron un neceser con 20.000 euros en metálico en billetes de distinto valor nominal, además de numerosos envoltorios de plástico y fragmentos de alambre fino para cerrarlos.

La inspección de una segunda vivienda, perteneciente a un familiar cercano, no reveló nada de interés policial. EFE