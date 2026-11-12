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Cobrar por ir al trabajo en bici, como en Bélgica, para mejorar la salud pública

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Bilbao, 12 nov (EFE).- El presidente del comité organizador de la Conferencia Europea de Salud Pública, Manuel Franco, ha propuesto este jueves en Bilbao que las ciudades españolas sigan el ejemplo de Bélgica, que paga a sus trabajadores por cada kilómetro que recorren en bicicleta para ir al trabajo.

Franco, investigador de Ikerbasque en el centro vasco de investigación sobre cambio climático BC3, ha respondido así en una entrevista con EFE a la pregunta de qué necesitarían las ciudades españolas para que la gente se mueva de una manera más saludable.

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"No estoy hablando de ciencia ficción", ha señalado en referencia a ese pago, obligatorio en el sector privado belga desde mayo de 2023 por el convenio colectivo y que los empleados públicos perciben a través de sistemas propios de cada administración.

Desde el 1 de enero de 2025 está exento de impuestos hasta 0,36 euros por kilómetro, con un tope de 3.610 euros anuales que se alcanza con un trayecto diario de 25 kilómetros entre la ida y la vuelta, según el Gobierno belga.

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Franco ha relatado que una pareja de investigadores de la Universidad de Lovaina con dos hijos calcula que recibe por ese concepto algo más de 3.000 euros al año, que destina a comprar bicicletas.

Ha calificado de "espeluznante" la diferencia de salud entre quienes van al trabajo en bicicleta todos los días y quienes van en coche, y ha citado un estudio sobre desplazamientos al trabajo.

Una investigación de la Universidad de Glasgow publicada en 2017 en el British Medical Journal siguió durante cinco años a 264.337 personas del Reino Unido según su forma de desplazarse al trabajo.

Quienes se desplazaban en bicicleta tuvieron un 46 % menos de riesgo de enfermedad cardiovascular, un 45 % menos de cáncer y un 41 % menos de muerte prematura que quienes no se movían de forma activa.

Ha puesto como ejemplo Algorta, el barrio del municipio vizcaíno de Getxo donde vive, y ha criticado que la gente acuda en coche al polideportivo.

El investigador ha valorado que por fin se esté terminando el bidegorri, el carril bici que llega hasta Sopelana, y ha sostenido que, cuando existe una buena infraestructura ciclista, la gente acaba usándola.

Franco ha hecho estas declaraciones en la segunda jornada del congreso, que reúne hasta el viernes a cerca de 2.800 profesionales de más de 80 países en el Palacio Euskalduna. EFE

(Foto) (Vídeo)

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