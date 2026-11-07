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Un juez tumba una demanda al BBVA por una tarjeta "revolving" por ser un "copia y pega"

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Barcelona, 7 nov (EFE).- Un juzgado de Manresa (Barcelona) ha absuelto al BBVA en el caso de una tarjeta de crédito "revolving" cuyo titular reclamaba su nulidad por falta de transparencia, en una sentencia que condena al cliente a costas porque su demanda era un "copia y pega" de otra causa similar.

En la sentencia, a que ha tenido acceso EFE, la Sección 5 del Tribunal de Instancia de Manresa desestima la demanda al concluir que el titular de la tarjeta había recibido "la oportuna información" sobre los intereses y el funcionamiento de la misma, y le recuerda que con su "genérica e inconcreta forma de demandar" no ha podido demostrar la "falta de transparencia material" del producto.

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Las "revolving" son una modalidad de tarjetas cuyo límite de crédito disminuye según se realizan pagos y se reponen con abonos. Se permite con ellas el cobro aplazado, normalmente con un tipo de interés más elevado que en otros préstamos.

La resolución, que ya es firme, absuelve al BBVA de las pretensiones del demandante, que exigía la nulidad del contrato de la tarjeta, y le impone las costas del juicio "con expresa declaración de temeridad", que, en la opinión del magistrado, puede suponer "una especie de fraude procesal".

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El juez sostiene en su sentencia que la demanda presentada es un "copia y pega" que en un 95 % comparte la reclamación de otro consumidor, con otro letrado y otro tipo de producto, sin ni siquiera aportar un análisis concreto de sus extractos bancarios.

Para el magistrado, el planteamiento del litigio es "temerario", con "escasísimos datos concreto de la tarjeta impugnada en apenas tres párrafos, utilizando el resto -durante folios y folios, hasta un total de 54- a genéricas argumentaciones estereotipadas de este tipo de demandas que se reproducen miméticamente en otro pleito de idéntico objeto".

Según la sentencia, la demanda tampoco detalla "un dato que llama la atención: el ínfimo límite del crédito de exclusivamente un euro" de la tarjeta en cuestión, ya que "complementa" a otra del mismo consumidor.

"La demanda de copia y pega en un elevadísimo porcentaje de texto no explica -en absoluto- cómo con un límite de crédito tan nimio pueden producirse los denunciados efectos de 'deudor cautivo' y 'bola de nieve' en el caso concreto", añade la sentencia.

Según el juez, como la demanda no hace referencia a la "conexión y funcionamiento" de la tarjeta de crédito con otra del mismo titular, "nada podemos extraer a favor del consumidor de la genérica demanda con un límite de crédito tan pequeño de tan solo un euro".

"La genérica e inconcreta forma de demandar no ha probado la falta de transparencia material del sistema de 'revolving' establecido en el contrato impugnado", añade la sentencia, que recalca que cualquier "consumidor medio que lea el texto está en condiciones de comprender" el funcionamiento de la tarjeta.

Es decir, añade el juez, que cuanto más bajas sean las cuotas a pagar por el cliente, más tiempo se tardará en pagar, y que se cobran intereses sobre el aplazamiento. EFE

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