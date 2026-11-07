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Ruiz de Galarreta, Djaló e Imga, novedades en la lista del Athletic para El Sadar

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Bilbao, 7 nov (EFE).- Los regresos de Iñigo Ruiz de Galarreta, Álvaro Djaló y Christian Imga son las tres novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de este sábado (18.30 horas) en El Sadar frente a Osasuna.

Ruiz de Galarreta y Djaló, ya recuperados de sus problemas físicos, y el joven Imga ocupan en la citación los puestos de los lesionados Aitor Paredes, Maroan Sannadi y Nico Serrano, que se suman a la baja ya conocida, hasta final de temporada, de Gorka Guruzeta.

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La convocatoria para el partido frente a Osasuna, por lo tanto es la formada por Unai Simón, Padilla, Vivian, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Laporte, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales, Johaneko, Imga y Vizcay. EFE

ibn/sf/og

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