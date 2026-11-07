PNV defiende unos Presupuestos "récord, porque el país funciona", mientras EH Bildu cree que "se queda corto"

17/09/2026 Pleno de debate de política general en el Parlamento Vasco POLITICA IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

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El PNV ha defendido que los Presupuestos Generales de Euskadi para 2027, que ascienden a 17.629 millones de euros, son de "récord porque el país está funcionando bien", mientras que EH Bildu cree que "se queda corto" y "con la mayor parte comprometida".

El PSE-EE considera que el proyecto presentado "pone el foco en las principales preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía" y tiene los suficientes votos para "ser aprobados", el PP cree que sirven para "hacer lo mismo, sin embargo, más caro", y Vox critica el "'déjà vu', porque el año pasado dijeron lo mismo, el anterior lo mismo, y hoy estamos con los peores niveles y preocupaciones por parte de vascos muy elevadas", además de pedir "buenos gestores políticos" para invertir mejor.

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En el debate radiofónico de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, parlamentarios de algunos de los partidos con representación en la Cámara vasca han debatido sobre la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi para el próximo año, que ascienden a 17.629 millones de euros, un incremento del 7,6% respecto al ejercicio anterior.

Así, Jonatan Moreno, parlamentario jeltzale, ha puesto en valor que se trata de unas cuentas de "récord" respaldadas por un "país que está funcionando bien, porque la economía va bien, la industria con sus problemas funciona, el empleo con sus problemas está en máximos históricos", lo que deriva en una mayor contribución.

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"Son unos presupuestos récord y nos van a permitir afrontar los principales retos que tenemos en este momento: hacer frente a la inflación, construir más viviendas, mejorar nuestros servicios de Osakidetza...", ha enumerado.

Moreno también ha defendido el "refugio" que en su opinión "es Euskadi, un refugio frente al ruido, frente a la crispación y los problemas", que, asegura, "nos ha costado mucho construir y tenemos que defender".

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"SE QUEDA CORTO"

El parlamentario de EH Bildu Igor Zulaika ha afirmado que es un Presupuesto "que se queda corto, porque nos acercamos a momentos complejos" y cree que "la senda del ingreso no es lo suficientemente buena, porque vienen grandes retos".

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Zulaika ha destacado entre ellos la vivienda, que ha "subido" su presupuesto aunque con una cantidad con la que "no se le puede hacer frente a los retos", ya que, entre otras cosas, "no tienen en cuenta la inflación que sufrimos, que sufren los ciudadanos".

Además, ha criticado que "la mayor parte del presupuesto ya está comprometida", algo que puede "entender" si se explica con anterioridad, pero que le "llamó la atención" en la comparecencia en el Parlamento, cuando lo que "aparecía en la memoria como objetivos, que no tenía después un respaldo en los presupuestos".

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"FOCO EN LAS PREOCUPACIONES"

Para la parlamentaria socialista Aroa Jilete el Proyecto de Presupuestos "pone el foco en las principales preocupaciones que tiene hoy en día la ciudadanía" y tiene una "marcada orientación social".

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Además, ha destacado que en la fase de negociación parlamentaria, en la que defenderán su posición "independientemente de estar en un clima electoral", la voluntad será de "diálogo, responsabilidad y de acuerdo".

"Lo importante es que estos presupuestos cuentan con los suficientes votos para ser aprobados, y eso desde luego que le da una estabilidad a Euskadi y a la ciudadanía totalmente objetiva, porque van a salir adelante, pero desde luego que no significa que tengamos que renunciar a que puedan tener acuerdos más amplios", ha apelado Jilete.

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"MÁS CARO Y NO MEJOR"

Por su parte, Santiago López, parlamentario del PP vasco, considera que con estas cuentas "este Gobierno vasco pretende hacer exactamente lo mismo que viene haciendo, ninguna cosa nueva pero más caro y no mejor".

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López ha criticado que, pese a que la vivienda "era la primera prioridad" según "la comparecencia del consejero D'Anjou", en la que "dijo que la vivienda era la primera prioridad". "La realidad es que en el presupuesto que nos presentan para 2027 hay menos dinero", ha señalado.

Además, ha criticado que "por primera vez, en lo que más gasta el Gobierno vasco es en su propio funcionamiento, más que en Sanidad, Educación o Vivienda". "Y la realidad es que con Pradales de Lehendakari, Euskadi lleva cuatro años seguidos creciendo menos que la media de España", ha aseverado, para añadir que es necesario "el problema de estos Presupuestos no es un euro arriba o abajo, es el modelo".

"PRESUPUESTOS 'DÉJÀ VU'"

Para Amaia Martínez, parlamentaria de Vox, estos Presupuestos "más expansivos de la historia" son "un 'déjà vu' porque el año pasado dijeron lo mismo, el anterior lo mismo, y hoy estamos donde estamos, con los peores niveles y con unas preocupaciones por parte de vascos muy elevadas".

Martínez ha criticado que la recaudación "se encuentra en máximos históricos" a costa del "coste de vida récord" de la ciudadanía, "que continuamos engordando las arcas públicas con nuestro esfuerzo fiscal, a pesar de que, además, la inflación se está comiendo todas las subidas salariales".

La parlamentaria ha afirmado que estos presupuestos no mejorarán la vida de la población vasca y destaca la necesidad de "con menos dinero, gastarlo mejor" para lo que son necesarios "buenos gestores políticos".