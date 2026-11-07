Pedro Sánchez será entrevistado el lunes por Javier Ruiz en 'La Séptima'

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Madrid, 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá el próximo lunes a 'La Séptima' para ser entrevistado por Javier Ruiz en el programa 'Última hora', según han confirmado a EFE fuentes socialistas y de la cadena.

La cita coincidirá con la presencia en La 1 del líder de Vox, Santiago Abascal, en 'La Revuelta' de TVE, donde ya estuvo el jefe del Ejecutivo el pasado 22 de octubre; una entrevista con la que el programa consiguió su mayor audiencia de la historia: una media de 4.387.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,9 %.

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La próxima entrevista a Pedro Sánchez en 'La Séptima' se producirá apenas unos días después del estreno de la cadena, que comenzó sus emisiones el pasado jueves con una cuota de pantalla del 2,8 % y cerca de cinco millones de espectadores que conectaron con la nueva cadena en algún momento de su primera jornada.

La Séptima arrancó ese día su programación con entrevistas al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, mientras que el viernes recibió a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

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La entrevista a Carlos Cuerpo fue la emisión más vista de la cadena en su primer día, con una audiencia media de 473.000 personas, un 3,7 % de cuota de pantalla y 973.000 espectadores únicos, según los datos de Barlovento Comunicación.

En total, 4.990.000 personas vieron La Séptima en algún momento del jueves, lo que supone una cobertura del 10,5 % de la población y situó a la nueva televisión en el octavo puesto entre las cadenas más vistas.

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El consejero delegado de La Séptima, José Miguel Contreras, había asegurado a EFE que alcanzar un 1,5 % de cuota de pantalla en su primera jornada sería "un magnífico resultado para arrancar", aunque algunos técnicos consideraban que lo lógico sería situarse entre el 0,5 % y el 0,8 %. EFE