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Moreno presenta este sábado en Córdoba a los candidatos al Congreso y Senado por las ocho provincias

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El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, presentará este sábado en Córdoba las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por las ocho provincias andaluzas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Mañana domingo participará con el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en un gran acto público en Málaga.

El acto de presentación de candidaturas de Córdoba estaba previsto para el pasado 31 de octubre, pero quedó suspendido por el luto oficial tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo).

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Finalmente, se celebrará este sábado a las 11,00 horas en el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Córdoba, según han informado a Europa Press fuentes del PP.

El domingo, Feijóo y Moreno participarán en un acto público en el polideportivo de Carranque, a partir de las 11.30 horas. Será el primer mitin del líder del PP en Andalucía en la precampaña de los comicios generales. Núñez Feijóo ya participó en un acto de precampaña, dedicado a la vivienda, el pasado 21 de octubre en el restaurante Abades Triana de Sevilla.

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Como se recordará, el PP-A ha renovado a seis de sus ocho cabezas de listas al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 29 de noviembre respecto a las de julio de 2023, situando a la actual eurodiputada Carmen Crespo como número uno por Almería y a la alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, por Cádiz.

Se trata de cuatro hombres y cuatro mujeres al frente de las candidaturas, que combinan "la experiencia y juventud, con el objetivo de impulsar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno e iniciar una nueva etapa de ilusión en España", según indicó el PP-A en un comunicado.

Como novedades en los cabezas de lista destacan la eurodiputada y exconsejera del Gobierno de Juanma Moreno, Carmen Crespo, por Almería; García-Pelayo, por Cádiz, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, por dicha provincia.

Los otros tres cabezas de lista nuevos respecto a las elecciones generales de 2023 son la senadora Lorena Guerra Sánchez, por Córdoba; el concejal en el Ayuntamiento de Granada y exdiputado autonómico, Jorge Saavedra Requena, por la provincia granadina, y el alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho Núñez, por Jaén.

Los únicos que repiten como cabeza de lista respecto a las elecciones de julio de 2023 son el actual vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local+Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, por Málaga, y el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, por Sevilla, ambos diputados nacionales en la última legislatura y exconsejeros del Gobierno andaluz.

En Almería, la cabeza de lista en julio de 2023 fue Maribel Sánchez Torregrosa, que ha sido diputada en esta última legislatura. Por la provincia de Cádiz, el cabeza de lista en las pasadas generales fue Pedro Gallardo, mientras que por Córdoba, en 2023, fue Isabel Prieto; por Huelva, Bella Verano, y por Jaén, María Luisa del Moral.

En cuanto a las candidaturas al Senado, la de Almería está liderada por el coordinador general del PP almeriense y senador, Miguel Ángel Castellón; la de Cádiz, por el concejal en el Ayuntamiento de Algeciras, Jacinto Muñoz; la de Córdoba, por el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; la de Granada, por el hasta ahora diputado nacional, Carlos Rojas; la de Huelva, por el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández; la de Jaén, por el actual diputado nacional, Juan Diego Requena; la de Málaga, por el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y la de Sevilla, por el alcalde de Carmona, Juan Ávila.

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