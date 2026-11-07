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Mateu Malondra (Festival Memmix): "La creación más arriesgada es necesaria"

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Palma, 7 nov (EFE).- El compositor Mateu Malondra, director del Festival de las Artes Experimentales y las Músicas Avanzadas, Memmix, defiende que "la creación más arriesgada es necesaria" para el progreso de la cultura, y con esa premisa ha programado en Palma, del 12 al 22 de noviembre, decenas de propuestas musicales, escénicas y plásticas.

"El planteamiento es hacer una plataforma de interacción creativa. Tenemos artistas de diferentes disciplinas, géneros y tradiciones, y lo que queremos es ser un catalizador", describe en una entrevista con EFE sobre la octava edición de un festival que, con interrupciones, ha crecido desde su modesto inicio en 2013 hasta convertirse en un referente en su categoría.

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Estas ideas se materializan en un programa que igual propone un sobrio concierto en solitario del violinista Irvine Arditti, líder de un cuarteto esencial en la difusión de la música contemporánea, que la gran mixtura del cantaor Niño de Elche con músicos de la Sinfónica de Baleares bajo la dirección del sueco Christian Karlsen, joven estrella europea de batuta, en un espectáculo aderezado además con las creaciones visuales del pintor Albert Pinya.

Artistas dispuestos a colaborar "Lo que hacemos es proponer colaboraciones diversas entre diferentes disciplinas", cuenta Malondra (Palma, 1977), que impulsa la colaboración entre artistas dispuestos a incorporar nuevas perspectivas en su trabajo, aunque también incluye en el programa espectáculos eclécticos que ya llegan definidos al Memmix.

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Como ejemplo, cita el formato de cine-concierto, probado con éxito en ediciones anteriores y que en 2026 se ofrece con la proyección de 'La ciudad sin judíos', un alegato mudo contra el antisemitismo estrenado en 1924 al que ha puesto música la compositora austríaca Olga Neuwirth y que interpretará en Palma el Ensemble Phace dirigido por Nacho de Paz.

El festival, que comenzó con el Casal Solleric como único escenario cuando Malondra lo organizaba en solitario, se extendió a más espacios culturales de la capital balear impulsado por la asociación Placa Base y, con su profesionalización desde 2024, en la edición de este año cuenta con nueve sedes, incluidos el Auditorium y el Teatro Principal.

Más allá de los cánones También se ha ampliado su dimensión multifacética, aunque la música de nueva creación "es el centro y hace de nexo" entre las diferentes disciplinas, la oferta incluye jazz, rock, pop y electrónica, "siempre con la perspectiva de generar nuevos entornos y de traer gente que tenga interés en ir más allá de los cánones establecidos".

El objetivo del Memmix -festival que colabora con EFE en la difusión de este contenido- , "aunque suene a tópico, nunca ha sido posicionar el festival con una voluntad de ser importantes; la aspiración siempre ha sido programar cosas interesantes. Si esto tiene éxito y se posiciona como uno de los festivales más representativos de España, pues es secundario, aunque, obviamente, si sucede estaré contento, porque significará que está llegando a la gente".

Por eso subraya el atractivo de las propuestas del Memmix para este año, como los espectáculos del segundo sábado del ciclo, el 21 de noviembre, dedicados a Pier Paolo Pasolini: un concierto del Grupo Enigma con dramatización y proyecciones audiovisuales a partir de 'Petróleo', obra inacabada del escritor y cineasta, seguido de dos sesiones de electrónica y visuales inspiradas en el artista italiano. EFE

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