Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón, se suma al medio maratón de Melilla

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El mallorquín Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón, participará en el medio maratón de Melilla que se disputará el 15 de noviembre, en lo que será su tercera presencia en una carrera de ruta de la distancia.

Mola, de 36 años y rey universal de las Series Mundiales de triatlón en 2016, 2017 y 2018, espera recuperar un buen nivel en carreras de ruta en esta temporada tras ser padre por segunda vez.

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“Estoy corriendo aún entre ochenta y cien kilómetros a la semana, cinco o seis días. Los fines de semana con los niños bajo el pistón. La natación es lo que más he dejado, pero puntualmente uso también la bici para sumar horas sin impacto”, explica el triatleta, tras anunciar su presencia en Melilla.

Mola no quiere ponerse un objetivo cronométrico en Melilla aunque sus primeras incursiones en la distancia establecieron un listón alto. En 2024 corrió en 1h05:42 en Lisboa y en 1h06:29 en Pollença, en Mallorca. En 10 kilómetros, la distancia que más repetía al final de sus triatlones, su mejor registro son los 28:44 de Laredo 2022.

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“Lisboa la preparé muy bien. En ese momento pensaba estar en torno a 1h03 pero no salió el día, hacía mucho calor y todas las marcas se resintieron. Fue la única prueba que preparé realmente, porque Pollença se trataba más de correr en casa. Tengo poca experiencia, así que voy a seguir aprendiendo y coger el truquillo a la distancia”, declara.

El triatleta conoce la ciudad autónoma aunque nunca ha competido en ella. “Melilla ha tenido muchos eventos de triatlón en los últimos años y el año pasado estuve en el Campeonato de Europa corriendo por la zona en una actividad con los clubes".

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"Reyes Estévez (campeón de Europa de 1.500 en 1998) ya ha estado ahí compitiendo a buen nivel así que tengo muchas ganas de tomar la salida. Melilla siempre se ha portado muy bien con el triatlón y con nosotros y conmigo en particular, así que quiero poder sumar, darle un impulso y más visibilidad a la carrera”, cuenta.

El medio maratón Melilla 'Ciudad del Deporte', con salida en la Avenida Juan Carlos I y meta en la Plaza de España, constará de dos vueltas a un circuito de 10,5 kilómetros de asfalto totalmente llano y rápido. EFE

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