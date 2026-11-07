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Los Mossos piden regular más la compra de cobre al dispararse los robos por su alto precio

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Barcelona, 7 nov (EFE).- Los Mossos d’Esquadra piden endurecer la regulación de la compraventa de metales ante el incremento de robo de cobre por su subida de precio en el mercado, con propuestas como prohibir que particulares puedan comercializarlo en determinados formatos y cantidades u obligar a acreditar su procedencia y pagar mediante transferencia bancaria.

"Es necesario que haya cambios normativos que ayuden a regular este espacio de compraventa de metales porque ahora mismo los ladrones no tienen ni que ir al mercado negro a vender, lo pueden hacer en el mercado legal", ha explicado a EFE el Intendente de Mossos Joan Salamaña, subjefe de la Comisaría Superior de Seguridad Ciudadana.

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En el marco del Plan Vía, activado en julio para perseguir el robo de cobre en infraestructuras ferroviarias, la policía catalana ha puesto el foco en los gestores de residuos y almacenes de comercialización de metales.

En estos negocios ha realizado 61 inspecciones, 25 denuncias y 3 decomisos de cobre, pero ahora también reclama empezar la prevención desde el marco normativo.

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"La compraventa se podría situar al final del proceso de robo, pero yo la sitúo al principio, porque si el ladrón tuviera dificultades para vender y no le saliera a cuenta, ni empezaría", ha argumentado Salamaña.

Por ello, desde Mossos plantean limitar este comercio a profesionales para impedir que particulares puedan vender cable, que se deba acreditar el origen del metal y obligar a hacer los pagos mediante transferencias bancarias en vez de en efectivo para asegurar su trazabilidad.

Este 2026, el robo de cobre se ha disparado en todo el país debido a su subida de precio en el mercado. Aunque los Mossos también han detectado sustracciones en la red eléctrica, el principal objetivo sigue siendo la infraestructura ferroviaria, donde robar es "más sencillo" porque el metal queda más expuesto, pero a la vez genera un mayor impacto, a menudo cortando la circulación de trenes, ha recordado Salamaña.

Solo en el primer semestre del año, Adif presentó 409 denuncias -casi superando el total de las registradas en 2025, año récord en robo de cable desde 2018- y Cataluña volvió a ser el territorio que más sustracciones acumula (37,8 %). Como respuesta a este fenómeno, la policía catalana ha endurecido el control y ha realizado 80 detenciones en lo que va de año.

La mayoría de ellas, 45, se han practicado en los últimos tres meses, a partir del despliegue del Plan Vía, que también ha resultado en dos ingresos en prisión, tres órdenes de alejamiento de la red ferroviaria y seis denuncias.

El mes de octubre ha sido el primero del año en que han bajado los hechos denunciados, celebra el intendente, con 47 robos, frente a los 67 de septiembre o los 54 de agosto, que han resultado en menos paradas en el servicio ferroviario (12) que en septiembre (22) y agosto (26). "Alguna cosa estamos haciendo bien", ha destacado. EFE

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ppa/gb/oli

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