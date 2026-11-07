Los 49ers llevan a México el Festival 'NFL Flag'

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México, 6 nov (EFE).- Arturo Olivé, director general de la NFL México, anunció este viernes la celebración del 'Festival NFL Flag Ponte Pila' entre el 14 y el 15 de noviembre en colaboración con los San Francisco 49ers, la Conade, la UNAM y Paramount.

"El Festival NFL Flag Ponte Pila es una auténtica fiesta de integración y compañerismo. Ver a 320 atletas infantiles competir en Ciudad Universitaria representando a todo el país nos llena de orgullo. Este torneo demuestra que el formato mixto proyecta en el campo valores fundamentales como el respeto, la empatía y la disciplina", afirmó Olivé.

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Este evento se celebrará antes del juego temporada regular de la NFL entre San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings el 22 de noviembre en el Estadio Azteca.

La competencia reunirá a 320 niñas y niños de hasta 10 años para participar en una fiesta recreativa de flag football, variante del fútbol americano sin contacto, en una doble jornada que transcurrirá en el Deportivo Alfredo Harp Helú, situado en la Ciudad Universitaria, en el sur de la capital.

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Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) subrayó la importancia de promover entre los pequeños los valores deportivos y la disciplina.

"Nos enorgullece impulsar, junto con NFL México, los San Francisco 49ers y Paramount, actividades que promueven la inclusión y la equidad, en las que niñas y niños jueguen en equipo, aprendan a respetarse y descubran que el deporte no se trata solamente de ganar, sino de participar, colaborar y crecer juntos", dijo Pacheco.

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La NFL México impulsa desde 2000 el programa de 'NFL Flag', una iniciativa con la que a través de clínicas y torneos nacionales ha logrado llegar a más de 3,3 millones de niñas y niños a nivel nacional. EFE