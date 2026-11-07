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La Laguna Tenerife-Joventut, pendiente del la borrasca Bruna

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Santa Cruz de Tenerife, 7 nov (EFE).- La Laguna Tenerife buscará este domingo reponerse del golpe recibido frente a Leyma Coruña, que frenó su racha de victorias en liga, pendiente de la borrasca Bruna, que podría obligar a que el partido se dispute a puerta cerrada en el Santiago Martín.

Una solución de urgencia ante la posibilidad de aplazamiento del partido por la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife desde esta medianoche por la alerta que amenaza con lluvias intensas, fuertes rachas de viento, tormentas e incluso riesgo de inundaciones. La otra opción sería el aplazamiento.

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En caso de jugarse finalmente el choque, los aurinegros tratarán de aprovechar el empujón que supuso la aplastante victoria en la Recopa de Europa por 40 puntos sobre Cluj Napoca, que despejó cualquier duda surgida tras el contratiempo en A Coruña, donde encajaron la primera derrota del pasado mes de octubre en ACB.

Con la sensible baja de Ethan Happ, los de Lakovic tendrán que ponerse el mono de trabajo para frenar a un Asisa Juventot que llega a la isla con la necesidad de cambiar la tendencia presentada en este inicio liguero, en el que únicamente han conseguido sacar adelante dos de los seis partidos que han disputado hasta el momento.

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Héctor Alderete ha advertido del peligro del conjunto verdinegro por su calidad individual y grupal, capaz de sacar adelante duelos complicados, como la victoria firmada ante el Barcelona, en la que se impusieron por 113-89 en su feudo, gracias a piezas fundamentales en la plantilla, con jugadores como Ricky Rubio o Nico Laprovittola.

Por ello, el combinado canarista intentará imponer su juego para someter al rival aprovechando el gran momento ofensivo que vive, con un alto porcentaje de conversión en tiros de tres mantenido en los últimos encuentros y tras certificar la segunda marca más alta de anotación el pasado jueves desde su regreso a la élite del baloncesto en 2012. EFE

AM/jmor/og

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