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La escritora Laila Lalami se pregunta: "¿Qué pasaría si los sueños no fueran privados?"

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Irene Dalmases

Barcelona, 7 nov (EFE).- Quizá porque le cuesta dormir, quizá porque nota que su teléfono móvil sabe más cosas de ella que ella misma, la marroquí-estadounidense Leila Lalami escribió 'El hotel de los sueños', su última novela, una distopía que nació de una pregunta que se formula desde hace años: "¿Qué pasaría si los sueños no fueran privados?".

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En una entrevista con EFE, la escritora, que este sábado participa en una de las mesas del Festival 42 de Géneros Fantásticos de Barcelona, sostiene que hoy "los sueños son las últimas islas de libertad que tenemos", aunque quizá un día esto cambie a tenor de lo que ocurre ya ahora, cuando gracias a las búsquedas que todo el mundo hace en Google, "es posible saber lo que una persona piensa".

Ganadora del American Book Award y el Arab-American Book Award, entre otros, por 'The Moor's Account', finalista del Booker Prize y del Pulitzer de ficción, o ganadora del Joyce Carol Oates Prize por 'The Other Americans', Lalami llega a las librerías españolas, de la mano de Sexto Piso, por primera vez traducida al castellano, con una obra inquietante, con un algoritmo amenazante, alimentado con datos obtenidos de los sueños de las personas.

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Sara, una archivista de museos, especialista en la historia del África postcolonial, casada con Elias, madre de gemelos y de origen marroquí, llega un día al aeropuerto de Los Ángeles, ciudad en la que vive, tras ofrecer una conferencia en Londres, y es detenida por varios agentes de la Agencia de Evaluación de Riesgos.

El motivo es que un algoritmo, gracias a una tecnología relacionada con los sueños que emplea esta mujer, determina que representa una amenaza para su marido.

Aunque no ha cometido ningún delito, es encerrada en un centro de detención, en principio 21 días, hasta que su índice de riesgo sea aceptable, pero su estancia en el lugar, denominado Madison, se alargará más tiempo del previsto, con lo que tanto conocerá a otras mujeres en su misma situación, como tendrá tratos con vigilantes como Hinton.

"Sara -descubre la novelista- es una mujer como muchas otras personas, que usa las tecnologías sin pensar en sus consecuencias, y que, incluso, acepta que hay que hacer sacrificios de privacidad. Un día, volviendo del extranjero verá como todos los datos que ha generado serán utilizados contra ella".

Laila Lalami tiene claro que una persona "no puede ser libre si no tiene privacidad" y agrega que a lo largo de la historia se puede constatar esta falta de libertad en los Estados en los que sus ciudadanos son sometidos a vigilancia policial.

En la novela también se subraya la importancia que en este tipo de regímenes tiene la burocracia, puesto que los "sistemas de control dependen de ella", con personas a las que las más altas instancias les han dado un determinado poder y "lo ejercen pudiendo decidir, en esta novela con la ayuda de un algoritmo, si otros pueden ser encarcelados o no".

Cuando Sara ingresa en el centro de detención, comenta la escritora, piensa que es diferente al resto de las mujeres que allí se encuentran, pero, más pronto que tarde, "aprenderá que su situación es la misma que la de las demás y que cada una de ellas puede ser considerada un criminal".

Sobre el personaje de Hinton, cree que es "muy interesante ver que no solo es un villano, sino también una víctima".

"Cuando pensaba en el personaje -confiesa- siempre veía lo muy fácil que es que una persona se convierta en abusador una vez se le otorga poder".

Residente en Estados Unidos desde hace más de treinta años, donde llegó en los noventa para estudiar desde su Marruecos natal y donde se quedó por amor, Lalami, que vive en Los Ángeles, se muestra esperanzada por lo que ha ocurrido en las elecciones estadounidenses de medio mandato del pasado martes, en un país presidido por un "bufón", y donde "el coste de la vida se ha incrementado mucho en los últimos años".

La escritora, que aprovechará su primera visita a Barcelona para conocer la Sagrada Familia y pasear junto al mar, participará además el próximo día 9 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en una conversación con los escritores Pankaj Mishra y Arundhati Roy sobre 'El mundo que vendrá'. EFE

(Foto)

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