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Feijóo promete que ninguna CCAA tendrá una financiación singular como la pactada para Cataluña entre Sánchez y ERC

03/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, promete que si llega al Palacio de la Moncloa ninguna comunidad autónoma saldrá del régimen común ni tendrá una financiación singular como la pactada para Cataluña entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

Así se recoge en el programa electoral que el Partido Popular ha elaborado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que el martes Feijóo presentará públicamente en Madrid junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial Alma Ezcurra, que se ha encargado de su coordinación.

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Feijóo ha criticado de forma reiterada la financiación singular para Cataluña acordada entre el Ejecutivo y los independentistas, haciendo hincapié en que el nuevo modelo debe negociarse de forma multilateral porque "lo que es de todos se decide entre todos".

El pasado 4 de septiembre, en un acto del PP en Málaga, prometió un modelo de financiación "justo" si gobierna y criticó el acuerdo del Gobierno con ERC porque, según dijo, no se trata de financiar territorios sino los servicios públicos de la gente, viva donde viva. "Yo no voy a hacer españoles de primera y de segunda", aseveró entonces.

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Esas declaraciones se producían poco después de que el Ministerio de Hacienda hubiera sacado adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con los votos de la Administración General del Estado y el apoyo de Cataluña y Canarias. Con el adelanto electoral, ese nuevo sistema de financiación no ha llevado a votarse en el Congreso.

"CADA COMUNIDAD RESPONDERÁ DE SU DEUDA"

El PP deja claro en su programa que "ninguna comunidad saldrá del sistema común", al tiempo que señala que los fondos europeos "se gestionarán entre todos". "Ninguna de las comunidades que actualmente integran el régimen común saldrá de él ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este sistema".

Además, la formación expresa su rechazo a la bilateralidad. "Lo que es de todos se decidirá entre todos, en los foros multilaterales previstos para ello", reza textualmente el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

En su programa, el PP también subraya que cada comunidad responderá de su deuda. "Cada comunidad responderá de sus decisiones y de su deuda. Trabajaremos de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con las mismas reglas para todas, en una reestructuración de la deuda de las Comunidades Autónomas", afirma.

TRATAMIENTO ESPECIFICO EN CASO DE EMERGENCIAS O CATÁSTROFES

Además, asegura que el PP retirará de forma gradual "los mecanismos extraordinarios de financiación a medida que las comunidades recuperen su autonomía financiera y vuelvan a acudir a los mercados". "Los mecanismos excepcionales para situaciones de crisis tendrán reglas previas, transparentes y comunes para todos", señala el PP e su programa.

En este punto, deja claro que las comunidades y ciudades Autónomas tendrán "un tratamiento específico en caso de emergencias o grandes catástrofes, como en el caso de Ceuta o Valencia", aludiendo así a la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio o la dana que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024.

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