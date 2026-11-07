Fallece el conductor de un turismo en una colisión con un camión en la N-430, en Badajoz

Guardar

Mérida, 7 nov (EFE).- El conductor de un turismo, de 31 años, ha fallecido al colisionar frontalmente su vehículo con un camión en la carretera N-430, cerca del municipio pacense de Acedera, según han informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112.

El accidente ocurrió pasadas las nueve y media de la noche de ayer a la altura del kilómetro 134 de la citada vía, lugar al que fueron enviados equipo Médico del Punto de Atención Continuada de Orellana, Guardia Civil, bomberos del parque de Don Benito y de mantenimiento de carreteras.

PUBLICIDAD

Además, del conductor del turismo fallecido, en el siniestro ha resultado herida leve, con policontusiones, la conductora del camión, de 39 años, que ha sido trasladada al Hospital de Don Benito-Villanueva. EFE