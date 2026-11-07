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Fallece el conductor de un turismo en una colisión con un camión en la N-430, en Badajoz

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Mérida, 7 nov (EFE).- El conductor de un turismo, de 31 años, ha fallecido al colisionar frontalmente su vehículo con un camión en la carretera N-430, cerca del municipio pacense de Acedera, según han informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112.

El accidente ocurrió pasadas las nueve y media de la noche de ayer a la altura del kilómetro 134 de la citada vía, lugar al que fueron enviados equipo Médico del Punto de Atención Continuada de Orellana, Guardia Civil, bomberos del parque de Don Benito y de mantenimiento de carreteras.

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Además, del conductor del turismo fallecido, en el siniestro ha resultado herida leve, con policontusiones, la conductora del camión, de 39 años, que ha sido trasladada al Hospital de Don Benito-Villanueva. EFE

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