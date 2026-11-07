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El TS confirma dos años de cárcel al exvoleibolista Cosme Prenafeta por abusos sexuales

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Almería, 7 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta al entrenador y exjugador de la selección española de voleibol y del Club Voleibol Almería Cosme Prenafeta por abusar sexualmente de dos jugadoras a las que besó sin su consentimiento, además de tocarle las nalgas a una de ellas.

La Sala de lo Penal del alto tribunal, en una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, desestima el recurso de casación presentado por Prenafeta contra la resolución de la Audiencia de Almería que confirmó en 2023 la condena dictada un año antes por el Juzgado de lo Penal número 4.

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El Supremo considera que el recurso no debería haber sido admitido porque los motivos planteados por la defensa no tienen cabida en esta modalidad de casación, limitada a determinadas infracciones de ley y que exige la existencia de interés casacional.

La defensa alegaba una vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, por la negativa a practicar una prueba pericial, así como una vulneración de la presunción de inocencia por considerar insuficientes las pruebas de cargo.

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Sin embargo, el tribunal explica que este tipo de recursos no permite volver a discutir la valoración de las pruebas realizada por los órganos judiciales anteriores ni plantear las infracciones constitucionales invocadas por el recurrente.

"Tampoco se expresa en el recurso, ni se deduce de su contenido circunstancia alguna que permita apreciar la existencia de interés casacional", señala la sentencia. Por ello, concluye que el recurso debió ser inadmitido inicialmente y que esta circunstancia constituye ahora un motivo para desestimarlo.

La condena tiene su origen en unos hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2020, cuando Prenafeta, entonces entrenador de las dos víctimas, celebró una comida de Navidad en su domicilio de Almería con las jugadoras de su equipo.

Según los hechos declarados probados, después de que se marchasen las demás asistentes, el entrenador permaneció con las dos jóvenes, con quienes consumió bebidas alcohólicas y participó en un juego de preguntas de contenido sexual.

Durante ese encuentro, Prenafeta agarró por el cuello a una de las jugadoras y la besó en la boca durante varios segundos, pese a que ella intentó separarse y lo apartó con los brazos.

Posteriormente, se acercó en tres ocasiones a la otra joven, a la que besó en la boca y el cuello en distintas dependencias de la vivienda, además de tocarle las nalgas por encima de la ropa.

La sentencia de instancia consideró acreditado que estos hechos se produjeron sin el consentimiento de las víctimas, una de ellas representada por el abogado Leo Marfil, que sufrieron sintomatología ansioso-depresiva como consecuencia de lo ocurrido.

Por estos hechos, Prenafeta fue condenado a un año de prisión por cada uno de los dos delitos de abuso sexual, además de sendas prohibiciones de aproximación a menos de 200 metros y de comunicación con las víctimas durante tres años. También se le impuso el pago de indemnizaciones de 3.000 euros a cada una de las perjudicadas. EFE

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