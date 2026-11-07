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El MoraBanc, cada vez más necesitado de triunfos, visita al Coruña, un rival directo

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Andorra La Vella, 7 nov (EFE).- El MoraBanc Andorra, con sólo una victoria en este inicio de Liga ACB, visita el domingo (18 horas) al Leyma Coruña que está llamado a ser un rival directo para los del Principado en el objetivo de la permanencia.

Los de Žan Tabak, que aún no ocupan puestos de descenso por el 'average', continuan con la baja del base hispano-brasileño Rafa Luz que sigue con pubalgia. Los andorranos llegan al encuentro después de encajar una dolorosa derrota contra el Valencia Basket dónde recibieron un parcial de 8 a 34 en el último cuarto para acabar perdiendo por un contundente 79-111 contra los de Xavi Albert. Además, en su último partido lejos del Principado también perdieron contra el Surne Bilbao Basket. De hecho, aún no han ganado ningún partido como visitante.

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El Leyma Coruña, dirigido por Carles Marco, llega después de sumar su segundo triunfo de la temporada superando a La Laguna Tenerife por 93-89 con 26 puntos de Alonzo Verge Jr.. "Mis sensaciones es que el equipo cada vez está mejor. Acabamos con mal sabor de boca con el resultado final, pero no tengo malas sensaciones", aseguró el técnico de Split.

El MoraBanc necesita regularidad en su juego ya que no hace nunca cuatro cuartos completos de buen juego. "Es muy difícil de hacer y muy fácil de decir de manera verbal. Es más un tema mental y necesitamos tener claro a lo que estamos jugando. Además los triunfos vienen siempre bien y más a nivel individual para mejorar algunos jugadores que no están bien".

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El de Split elogió al equipo dirigido por Carles Marco. "Es un equipo que juega un baloncesto muy parecido al Valencia, pero a nivel de calidad de jugadores, evidentemente, diferente. Necesitamos controlar rebote defensivo y uno contra uno en cancha abierta", sentenció Tabak.

En su última visita a Coruña, el MoraBanc se impuso por 91-104 con Joan Plaza en el banquillo con los 23 puntos de Stan Okoye. EFE

vds/and/og

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