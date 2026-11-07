‘El abismo del olvido’ aborda la memoria democrática desde la empatía y sin “sermones”

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 7 oct (EFE).- La adaptación cinematográfica del cómic ‘El abismo del olvido’, de Paco Roca, abordará la memoria democrática desde la empatía y sin “dar sermones” para que el público llegue a la misma conclusión que su protagonista “sin tener que dictársela”.

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Así lo ha afirmado a EFE el director y guionista de esta película, Álex Montoya, con motivo del taller que ofrece este sábado en Logroño, dentro de la décima edición del Festival de Narrativas Cuéntalo.

Montoya (Logroño, 1973) ha indicado que ya se encuentra en la recta final de escritura del guión de este largometraje, que adapta la novela gráfica realizada por Paco Roca en colaboración con Rodrigo Terrasa sobre la exhumación de una fosa común en Paterna (Comunidad Valenciana).

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Ha explicado que esta adaptación cinematográfica busca que el espectador se identifique con la protagonista, Elisa, una arqueóloga que llega a Paterna en 2013 con el fin de dirigir al equipo encargado de la exhumación para “rescatar esos nombres y esas historias del abismo del olvido”.

Esta arqueóloga, ha proseguido, se dedica más a las excavaciones de culturas antiguas y se muestra “reticente a este proyecto porque sabe lo que supone políticamente en España”, donde “la Guerra Civil aún sigue encendiendo pasiones”.

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“Es un poco lo que me pasa a mí también, creo que es necesario hacer esta película, pero sé que me voy a encontrar con tensiones, incluso dentro de mi propia familia”, ha precisado.

En esta historia, poco a poco, la protagonista “se va involucrando y se da cuenta de la importancia de este trabajo”, ha dicho, hasta tal punto que “termina convencida y plantando cara, incluso, a algunos que han intentado impedir que lo realizara”.

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Ha indicado que este personaje sirve como “avatar del espectador”, que, “seguramente, vaya a ver la película con sus propias opiniones, y, si se encuentra a una protagonista reticente, puede seguir mejor el arco y acabar convencido de que es un trabajo importante”.

“Intento no explicitar”, ha remarcado Montoya, para quien “la magia que tiene el cine es que empatizas con el personaje, si está bien escrito”, por lo que esta película “va a trabajar a un nivel más emocional”.

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Este director, quien ya llevó al cine la novela gráfica de Paco Roca ‘La casa’ en 2024, ha señalado como reto en el proceso de adaptación a un guión cinematográfico que los trabajos de este historietista son “muy zen y con mucha conversación”.

“Otro director posiblemente hubiera hecho (la adaptación de estas novelas) de otra manera, pero yo intento darle una espina dorsal con un protagonista que una todas estas conversaciones en un hilo que tenga una progresión y, también, un poquito más de conflicto”, ha especificado.

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Ha señalado que, a nivel de producción, las adaptaciones de las obras de Roca deben “mantener el estilo visual de la obra e, incluso, la apariencia de los personajes, para que los cambios de guión no sean tan perceptibles”.

Respecto a los próximos pasos de la adaptación de ‘El abismo del olvido’, ha concretado que “lo ideal” sería empezar a rodarla en el otoño de 2027, que es la estación en la que transcurre la historia. EFE

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