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Detenidas tres mujeres en Palma por intentar robar a varios octogenarios en la estación del tren de Sóller

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La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres mujeres de origen rumano como presuntas autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal y hurto en grado de tentativa, tras ser sorprendidas cuando, supuestamente, intentaban sustraer pertenencias a varias personas de avanzada edad que esperaban para coger el tren de Sóller.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar este pasado lunes, cuando agentes del Grupo de Hurtos realizaban labores de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la estación ferroviaria, una zona de gran afluencia de personas y frecuentada, según la investigación policial, por grupos especializados en hurtos al descuido.

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Durante el dispositivo, los policías identificaron a tres mujeres que presuntamente estarían vinculadas a un grupo criminal dedicado a cometer este tipo de delitos y que, según las pesquisas, contaría con un reparto de funciones establecido.

Los agentes iniciaron un seguimiento discreto y observaron cómo una de las sospechosas se colocaba detrás de un hombre de avanzada edad que esperaba para acceder al tren e intentaba sustraerle un teléfono móvil y una cartera. Mientras tanto, las otras dos mujeres presuntamente realizaban labores de vigilancia y distracción.

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Al no conseguir su objetivo, las tres mujeres cambiaron de andén y se situaron detrás de otra pasajera. En esta ocasión, una de ellas habría intentado abrir la mochila de la mujer mientras sus acompañantes vigilaban el entorno y distraían a la víctima.

En ese momento, una de las sospechosas advirtió la presencia policial, por lo que las tres emprendieron la huida y se separaron para dificultar la actuación de los agentes. Los policías consiguieron interceptar a dos de ellas antes de que abandonaran el lugar, mientras que la tercera logró escapar inicialmente.

Paralelamente, los agentes hablaron con las personas afectadas. La mujer que había sido objeto del segundo intento de hurto manifestó que se había percatado de que tenía el bolso abierto y que echaba en falta unos 200 euros de su interior.

Tras confirmar los hechos, los agentes detuvieron a las dos mujeres interceptadas como presuntas autoras de un delito de hurto y pertenencia a grupo criminal. Posteriormente, la tercera integrante fue también localizada y detenida.

MÁS DE 50 DETENIDOS DESDE LA CREACIÓN DEL GRUPO DE HURTOS

La Policía Nacional creó el pasado mes de mayo el Grupo de Hurtos, integrado en la Brigada Provincial de Policía Judicial, con el objetivo de intensificar la prevención y persecución de este tipo de delitos en Palma.

Esta unidad, formada por una decena de agentes, centra su actividad en las zonas donde se registra una mayor incidencia de sustracciones al descuido y en la investigación de grupos especializados en hurtos, muchos de ellos itinerantes, así como de personas dedicadas específicamente al carterismo.

Desde su puesta en marcha, el grupo ha practicado más de 50 detenciones, la mayoría de ellas 'in fraganti', en enclaves de gran afluencia de ciudadanos, como Playa de Palma, el Castillo de Bellver y el centro de la capital balear.

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EuropaPress

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