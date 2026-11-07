Descubren un almacén clandestino con 400 kilos de material pirotécnico en Faura (Valencia)

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València, 7 nov (EFE).- La Guardia Civil ha descubierto en el núcleo urbano de Faura (Valencia) un almacén clandestino con cerca de 400 kilos de material pirotécnico acumulado sin respetar las medidas de seguridad ni la autorización exigida, y ha detenido por estos hechos a un operario en pirotecnia.

Al detenido, con antecedentes por un delito similar sucedido en Castellón, se le imputan dos delitos, uno por el depósito de explosivos y otro contra la seguridad colectiva, según un comunicado de la Guardia Civil.

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La investigación comenzó ante la sospecha de que un operario en pirotecnia pudiera estar almacenando material explosivo de manera clandestina y este material podría haber sido adquirido de forma irregular.

Con estas premisas, se iniciaron una serie actuaciones y seguimientos que permitieron detectar un almacén situado en una planta baja en pleno núcleo urbano de la localidad valenciana de Faura.

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Al realizar una inspección, se constató el almacenamiento, sin ninguna autorización ni medida de seguridad, de diferentes artículos pirotécnicos, pólvora, perclorato y otras sustancias explosivas reglamentadas.

Los investigadores sospechan que el material podría haberse desviado de espectáculos pirotécnicos para los que era contratado por otras empresas.

La investigación ha sido realizada por agentes de varias unidades de la Comandancia de Valencia y las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sagunto Plaza número 3. EFE

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