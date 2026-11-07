Canarias y el litoral gaditano tienen activados avisos por precipitaciones y viento

Madrid, 7 nov (EFE).- El paso de varios frentes sobre la península ponen este sábado en aviso naranja y amarillo a las islas Canarias y en amarillo al litoral de Andalucía, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el archipiélago canario, se encuentra en aviso naranja la isla de La Palma por precipitaciones con acumulaciones entre 30 litros en una hora y 100 litros en doce horas y en amarillo por tormentas.
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Además, La Palma está en aviso naranja y amarillo por rachas máximas de viento entre 70 y 90 kilómetros por hora que afectarán al noroeste y litoral este; y en amarillo por fenómenos costeros, con rachas de viento de 50 y 61 kilómetros por hora(fuerza 7) que afectarán principalmente al noroeste.
En Tenerife hay avisos naranjas y amarillos por rachas de viento máximas entre 70 y 90 km/h que afectarán principalmente a las cumbres.
En La Gomera y El Hierro se ha activado el aviso amarillo por rachas de viento de 70 km/h.
En Andalucía, el aviso es amarillo por vientos de Levante de hasta 61 kilómetros por hora y fuerza siete en el litoral gaditano y el Estrecho. EFE
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