Bengals y Falcons se citan en la segunda 'mini Superbowl' del Bernabéu

Guardar

Madrid, 7 nov (EFE).- Los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons disputarán en el estadio Santiago Bernabéu el segundo encuentro oficial de la NFL de fútbol americano en Madrid después de que la competición desembarcara el pasado curso en la capital de España con otro choque entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins.

Así las cosas, frente a frente estarán dos de los equipos con mayor talento ofensivo individual de la competición. Por un lado, en los Bengals, nombres como el mariscal de campo Joe Burrow o los receptores abiertos Ja'Marr Chase y Tee Higgins. Y por otro, en los Falcons, Drake London en la misma posición de estos últimos; el corredor Bijan Robinson o el ala cerrada Kyle Pitts.

PUBLICIDAD

Un contexto que, a priori, garantiza espectáculo en lo deportivo, más si cabe por la necesidad de ambos conjuntos de lograr la victoria, peleando como están los de Cincinnati por el liderato de la AFC Norte con un balance de 5-2 y los de Atlanta por escalar posiciones en la NFC Sur registrando hasta la fecha un 3-5.

Durante la semana ambos conjuntos han desarrollado sus sesiones de entrenamiento en territorio español, los Falcons en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y los Bengals en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, realizando igualmente allí sus ruedas de prensa antes del que será el séptimo partido de los nueve internacionales de temporada regular previstos para este 2026 y el número 69 en la historia.

PUBLICIDAD

La cita será la guinda a una semana en la que la ciudad se ha embebido de fútbol americano, no solo por los entrenamientos de ambos contendientes sino también por los numerosos eventos paralelos que se han desarrollado como la creación de una fan zone en la céntrica Plaza de España, la apertura de la NFL House Madrid o el partido entre la NFL Academy y la selección española sub-20.

Todo ello ha contribuido a generar un ambiente festivo que se traslada también al estadio. Allí se ha montado la NFL Shop, que el año pasado cerró con un excelente balance de ventas, y el domingo, con motivo del partido, se intentará replicar una 'mini Superbowl'. Para ello el músico clásico español Pablo Sáinz-Villegas interpretará el himno de España; la vocalista de The Pretty Reckless, Taylor Momsen, el de Estados Unidos; y en el descanso actuará el artista colombiano Manuel Turizo. Todo para ofrecer la experiencia lo más completa posible a unos espectadores que se espera llenen el recinto, tal como sucedió en el 2025. EFE

PUBLICIDAD