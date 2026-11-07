Athletic, Real y Osasuna forman el bloque de Euskadi para enfrentarse a Venezuela

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Bilbao, 7 nov (EFE).- Cinco jugadores del Athletic Club, cuatro de la Real Sociedad y otros cuatro de Osasuna formarán el bloque de la selección de Euskadi que dirige Jagoba Arrasate para enfrentarse a la de Venezuela el próximo sábado, día 14, en San Mamés.

Hugo Rincón, Dani Vivían, Johaneko, Mikel Jauregizar y Oihan Sancet son los cinco futbolistas del Athletic citados para este amistoso en una lista en la que también se encuentran Jon Pacheco, Igor Zubeldia, Aihen Muñoz y Beñat Turrientes, de la Real, y Aitor Fernández, Iñigo Arguibide, Asier Osambalea y Kike Barja, de Osasuna.

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Completan la convocatoria anunciada por la Federación Vasca de Fútbol Pablo Ibáñez y Ander Guevara, del Deportivo Alavés, Einar Galilea, del Málaga, y Jon Guridi, del Sevilla. EFE

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