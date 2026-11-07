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2-2. España vence a Portugal en los penaltis (7-8) y se acerca al título de la Finalíssima

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Río de Janeiro, 6 nov (EFE).- La selección de fútbol sala de España venció este viernes a la de Portugal por 7-8 en una tanda de penaltis tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario de la semifinal europea, y garantizó cupo en la decisión de la Finalíssima, en la que se medirá el domingo con el ganador del choque entre Brasil y Argentina.

España, que en febrero conquistó su octavo título europeo precisamente al vencer a Portugal por 5-3, mantuvo su actual hegemonía sobre el conjunto luso, su mayor rival continental, pero necesitó llevar la decisión hasta los penaltis.

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El conjunto del seleccionador Jesús Velasco abrió el marcador al comienzo del segundo tiempo por intermedio de Raya, pero Portugal remontó con anotaciones de Rúben Teixeira y Hugo Neves. Sergio Fernández anotó el gol salvador para los españoles cuando faltaban solo 55 segundos para el final del partido.

En los penaltis, Antonio, Adolfo, Gonzalo Santa Cruz, Rivillos, Sergio González, Dídac, Ricardo Mayor y Cecilio Morales anotaron los ocho para España, mientras que Adrian Rivera desperdició su cobro.

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Por Portugal anotaron André, Paço, Hugo Neves, Diogo Santos, Rubén Teixeira, Kutchy y Afonso Jesús, y fallaron Pany Varela y Lucio Junior.

En su segunda edición, la Finalíssima, el torneo organizado conjuntamente por Conmebol y la UEFA, es disputado en la ciudad brasileña de Niterói por Argentina, Brasil, España y Portugal, cuatro de las mayores potencias mundiales de fútbol sala.

Tras la semifinal entre las dos mejores selecciones europeas, las dos mejores de Sudamérica se medirán este mismo viernes para definir al rival de España en la final.

Brasil llegó a la cita en su condición de campeón mundial (2024) y sudamericano (2026).

Los españoles disputaron un muy parejo primer tiempo en el que se relevaron constantemente en el ataque y tuvieron oportunidades claras de gol que tanto el portero Dídac como André supieron neutralizar.

Portugal, liderado por Pauleta, se lanzó al ataque en los primeros minutos y Rúben Góis tuvo en el minuto 7 la oportunidad más clara de abrir el marcador, pero su disparo salió desviado.

España reaccionó rápidamente bajo el liderazgo de Gonzalo Santa Cruz, el pívot de El Pozo Murcia, que no estaba en el quinteto inicial, pero que comenzó a organizar el juego de los campeones europeos.

España solo necesito 16 segundos del segundo tiempo para abrir el marcador. El cierre José Antonio Raya (Inter JP Financial) recuperó un balón en el área española y avanzó con facilidad sobre el terreno portugués antes de disparar desde lejos y finalmente vencer a André.

Portugal asimiló rápidamente la desventaja y aprovechó el parón español para salir el ataque y buscar el empate con ofensivas lanzadas por Pauleta y Silvestre.

El empate llegó a los 6 minutos, poco después de que un balón de Pauleta fuera atajado por los españoles encima de la línea. Rúben Teixeira remató de media volea un tiro de esquina cobrado por Pany Varela y venció a Dídac.

Portugal remontó en el minuto 12 con un gol de Hugo Neves, que recibió un pase de Pany Varela en una jugada por la izquierda y disparó desde lejos sin dejar a los españoles reaccionar.

Pero faltando 55 segundos para el final del partido, Sergio Fernández recibió dentro del área un pase de Rivillos y, sin marcación, consiguió empatar para España y forzar la definición en los penaltis. EFE

(foto)

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