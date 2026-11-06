Espana agencias

Zac Taylor: "Joe Burrow es el mejor pasador del mundo"

Guardar

Las Rozas (Madrid), 6 nov (EFE).- Zac Taylor, entrenador de los Cincinnati Bengals, que se enfrentarán el próximo domingo a los Atlanta Falcons en el madrileño estadio Santiago Bernabéu en partido oficial de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, declaró este viernes, antes del segundo entrenamiento de su equipo en territorio español, que Joe Burrow, su estelar 'quarterback' -organizador del juego de ataque-"es el mejor pasador del mundo".

"(Burrow), como jugador, es el mejor pasador del mundo ahora mismo. Pero al mismo tiempo, es un gran líder, que nos ha ayudado a lograr grandes victorias; y espero que la gente lo pueda apreciar en el partido del domingo", declaró el técnico de los Bengals este viernes en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad madrileña de Las Rozas.

PUBLICIDAD

"Intentamos que tenga el balón el mayor número de veces posible; pero también tenemos a grandes jugadores alrededor suyo", comentó Taylor, de 43 años, natural de Norman (Oklahoma) y que lleva ocupando el cargo de técnico principal de los Bengals desde 2019, en referencia al partido del domingo, el segundo de toda la historia de la NFL en España, también el segundo en Madrid.

El técnico de Cincinnati, en su época de jugador no llegó a hacerlo en la NFL, sí jugó en el campeonato universitario -lo hizo en Wake Forest, Butler y Nebraska-, precisamente en la posición de 'quarterback'.

PUBLICIDAD

"Siempre hemos tenido muchas conversaciones, durante la temporada y fuera de la misma; y el hecho de que yo también haya jugado en esa posición es posible que ayude a que se aproxime la visión que ambos tenemos del juego. Juntos hemos vivido grandes momentos, aunque también alguna que otra gran decepción", comentó Zac Taylor, que llevó a los Bengals, en su tercera temporada como técnico jefe, la segunda de Burrow como jugador, a la que hasta el momento ha sido su tercera Superbowl -la gran final del campeonato-, que perdieron, en febrero de 2022, contra los Rams de Los Angeles.

Taylor no notó que el 'jet lag' haya afectado en exceso a sus jugadores, que llegaron a Madrid el miércoles por la mañana. "Los veo prácticamente igual que siempre. Ayer completamos un entrenamiento corriente y estoy convencido de que acabaremos la semana con un buen entrenamiento hoy", contestó, al ser preguntado por Efe este viernes, en el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de la RFEF, el técnico de los Bengals.

"Intentamos que todo discurra de la forma más habitual ('business as usual') posible. Mis jugadores y todo el mundo han hecho un gran trabajo para ajustarse a todo aquí en Madrid. Y estoy muy satisfecho. Pero lo estaré aún más si ganamos el domingo", apuntó

"No quiero pensar en los 'play off' ahora mismo. Vamos partido a partido. Si este mes somos mejores que el mes pasado, es que la cosa va bien. Pero la temporada es larga, aún no hemos llegado a la mitad de la misma. Debemos permanecer siempre centrados, pero creo que estamos en un buen momento; y estaremos aún mucho mejor si ganamos el domingo", comentó Taylor en referencia al partido del domingo, el segundo de toda la historia de la NFL que se jugará en España. El año pasado, asimismo en el Bernabeu, los Miami Dolphins dieron cuenta de los Washington Commanders, por 16-13, en el primer encuentro de toda la historia del fútbol americano profesional en territorio español.

El técnico también valoró la aportación de Dexter Lawrence, incorporado esta temporada de los New York Giants, a los que Cincinnati le cedió una elección de primera ronda del draft para reforzar uno sus puntos débiles las pasadas temporadas.

"Estoy muy contento con el impacto de Dexter en el equipo. Es un gran líder que nos está dando mucho. Sin ir más lejos, la semana pasada nos ayudó a ganar el partido con el 'sack' que nos llevó a la prórroga", explicó el técnico de los Bengals en referencia al partido que ganaron en el Paycor Stadium de Cincinnati (43-36, tras el 'OT') a los Tennessee Titans.

"Somos líderes del campeonato en cuantos a pases se refiere. Y nuestro 'kicker' y nuestro 'punter' también están teniendo un gran año. El objetivo es seguir así", comentó Zac Taylor este viernes antes de dirigir el segundo -y último- entrenamiento de la semana de los Cincinnati Bengals en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en las Rozas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

La cita, en la que participaron autoridades parlamentarias y el canciller Francisco Pérez Mackenna, dio continuidad al contacto mantenido en Lima durante la investidura de Keiko Fujimori, según el PP

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

Isa Pantoja responde a la propuesta de Asraf de tener otro hijo: “Él tiene mucho tiempo para pensar, pero yo ahora estoy sola prácticamente”

La hija de Isabel Pantoja reconoce que le haría ilusión ampliar la familia, pero prefiere esperar a que su marido regrese de Honduras para valorarlo

Isa Pantoja responde a la propuesta de Asraf de tener otro hijo: “Él tiene mucho tiempo para pensar, pero yo ahora estoy sola prácticamente”

Números ganadores del Super Once del 6 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once del 6 noviembre

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando

Se refiere al hallazago de tres juegos de joyería —uno con rubíes, otro con esmeraldas y un tercero con zafiros— que Zapatero habría retenido en su poder

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando

La Fiscalía Europea registra Adif, la AESF y el Tribunal de Cuentas por un presunto desvío de fondos europeos en la línea del AVE Madrid-Sevilla

Miguel Ángel Revilla cree que Vox saldrá del 29N con la capacidad de imponer “condiciones tremendas” al PP, que sacaría “menos votos que la última vez”

ECONOMÍA

La ayuda que puedes solicitar para pagar casi un 60% menos de luz en lo que queda de este año: un descuento para los hogares vulnerables

La ayuda que puedes solicitar para pagar casi un 60% menos de luz en lo que queda de este año: un descuento para los hogares vulnerables

Así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026: se titula ‘Corazonada’ y trata sobre historias compartidas

La tendencia en la que se paga por trabajar en pueblos de Francia o Irlanda: hasta 500 euros al día por ordeñar cabras y recoger aceitunas

Multa de 38.500 euros a Lidl en Cataluña por anunciar descuentos falsos y no redactar en catalán el ticket

El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

DEPORTES

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”