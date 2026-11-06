Zac Taylor: "Joe Burrow es el mejor pasador del mundo"

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Las Rozas (Madrid), 6 nov (EFE).- Zac Taylor, entrenador de los Cincinnati Bengals, que se enfrentarán el próximo domingo a los Atlanta Falcons en el madrileño estadio Santiago Bernabéu en partido oficial de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, declaró este viernes, antes del segundo entrenamiento de su equipo en territorio español, que Joe Burrow, su estelar 'quarterback' -organizador del juego de ataque-"es el mejor pasador del mundo".

"(Burrow), como jugador, es el mejor pasador del mundo ahora mismo. Pero al mismo tiempo, es un gran líder, que nos ha ayudado a lograr grandes victorias; y espero que la gente lo pueda apreciar en el partido del domingo", declaró el técnico de los Bengals este viernes en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la localidad madrileña de Las Rozas.

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"Intentamos que tenga el balón el mayor número de veces posible; pero también tenemos a grandes jugadores alrededor suyo", comentó Taylor, de 43 años, natural de Norman (Oklahoma) y que lleva ocupando el cargo de técnico principal de los Bengals desde 2019, en referencia al partido del domingo, el segundo de toda la historia de la NFL en España, también el segundo en Madrid.

El técnico de Cincinnati, en su época de jugador no llegó a hacerlo en la NFL, sí jugó en el campeonato universitario -lo hizo en Wake Forest, Butler y Nebraska-, precisamente en la posición de 'quarterback'.

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"Siempre hemos tenido muchas conversaciones, durante la temporada y fuera de la misma; y el hecho de que yo también haya jugado en esa posición es posible que ayude a que se aproxime la visión que ambos tenemos del juego. Juntos hemos vivido grandes momentos, aunque también alguna que otra gran decepción", comentó Zac Taylor, que llevó a los Bengals, en su tercera temporada como técnico jefe, la segunda de Burrow como jugador, a la que hasta el momento ha sido su tercera Superbowl -la gran final del campeonato-, que perdieron, en febrero de 2022, contra los Rams de Los Angeles.

Taylor no notó que el 'jet lag' haya afectado en exceso a sus jugadores, que llegaron a Madrid el miércoles por la mañana. "Los veo prácticamente igual que siempre. Ayer completamos un entrenamiento corriente y estoy convencido de que acabaremos la semana con un buen entrenamiento hoy", contestó, al ser preguntado por Efe este viernes, en el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de la RFEF, el técnico de los Bengals.

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"Intentamos que todo discurra de la forma más habitual ('business as usual') posible. Mis jugadores y todo el mundo han hecho un gran trabajo para ajustarse a todo aquí en Madrid. Y estoy muy satisfecho. Pero lo estaré aún más si ganamos el domingo", apuntó

"No quiero pensar en los 'play off' ahora mismo. Vamos partido a partido. Si este mes somos mejores que el mes pasado, es que la cosa va bien. Pero la temporada es larga, aún no hemos llegado a la mitad de la misma. Debemos permanecer siempre centrados, pero creo que estamos en un buen momento; y estaremos aún mucho mejor si ganamos el domingo", comentó Taylor en referencia al partido del domingo, el segundo de toda la historia de la NFL que se jugará en España. El año pasado, asimismo en el Bernabeu, los Miami Dolphins dieron cuenta de los Washington Commanders, por 16-13, en el primer encuentro de toda la historia del fútbol americano profesional en territorio español.

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El técnico también valoró la aportación de Dexter Lawrence, incorporado esta temporada de los New York Giants, a los que Cincinnati le cedió una elección de primera ronda del draft para reforzar uno sus puntos débiles las pasadas temporadas.

"Estoy muy contento con el impacto de Dexter en el equipo. Es un gran líder que nos está dando mucho. Sin ir más lejos, la semana pasada nos ayudó a ganar el partido con el 'sack' que nos llevó a la prórroga", explicó el técnico de los Bengals en referencia al partido que ganaron en el Paycor Stadium de Cincinnati (43-36, tras el 'OT') a los Tennessee Titans.

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"Somos líderes del campeonato en cuantos a pases se refiere. Y nuestro 'kicker' y nuestro 'punter' también están teniendo un gran año. El objetivo es seguir así", comentó Zac Taylor este viernes antes de dirigir el segundo -y último- entrenamiento de la semana de los Cincinnati Bengals en la Ciudad Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en las Rozas. EFE