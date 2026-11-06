Urtasun anuncia que Frente Amplio propondrá renunciar al AVE a 350 km/h en favor de Rodalies

06/11/2026 El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli por Barcelona en las elecciones generales, Ernest Urtasun. El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli por Barcelona en las elecciones generales, Ernest Urtasun, ha anunciado que, si el Frente Amplio tiene suficiente fuerza en un eventual Gobierno tras el 29N, propondrán renunciar al proyecto para llevar la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid a 350 km/h, para invertir estos recursos en la red de Rodalies. POLITICA

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El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli por Barcelona en las elecciones generales, Ernest Urtasun, ha anunciado que, si el Frente Amplio tiene suficiente fuerza en un eventual Gobierno tras el 29N, propondrán renunciar al proyecto para llevar la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid a 350 km/h, para invertir estos recursos en la red de Rodalies.

Lo ha dicho en un desayuno informativo organizado este viernes por Nueva Economía Forum, y presentado por el ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy.

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Urtasun ha defendido racionalizar la expansión de la alta velocidad, y que esto pasa por priorizar proyectos; uno que no ve prioritario es el aumento de la velocidad en la línea Barcelona-Madrid: "¿De qué nos sirve llegar unos minutos antes a Madrid, mientras la mayoría de catalanes sigue perdiendo horas y horas esperando a Rodalies?".

Por ello, ha dicho que si su formación tiene suficiente fuerza a partir de las elecciones, "cada euro de los 1.333 millones que ya se han comprometido para que la línea Madrid-Barcelona vaya a 350 kilómetros por hora irá a Rodalies".

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Preguntado por si se postularía para ser ministro de Transportes en un nuevo Gobierno, ha respondido que no le importaría, y que es una cartera que "le iría bien" a España que gestionara el Frente Amplio.

"Llevamos ya prácticamente ocho años en el Gobierno del Estado y, por tanto, estamos preparados para gestionar cualquier área de gestión que corresponda", ha agregado.

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REVERTIR LA "LIBERALIZACIÓN"

El ministro ha afirmado que recuperar la confianza en la alta velocidad pasa por investigar lo sucedido, pero especialmente por replantear el modelo y aumentar la inversión en mantenimiento.

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Además, ha considerado necesario "revertir las consecuencias de la liberalización", replantear la separación de Adif y Renfe y revocar las externalizaciones en el mantenimiento de la red.

RECHAZA AMPLIAR EL AEROPUERTO

Urtasun ha reiterado su apuesta por reforzar Rodalies frente a otros grandes proyectos, y se ha comprometido a acelerar el traspaso de la red a la Generalitat, pero también a frenar la liberalización de la red, así como a replantear la R-Aeroport: "Una lanzadera para turistas no puede tener prioridad sobre los trenes que la gente".

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El refuerzo de Rodalies, ha mantenido, se producirá también si se "cambian las prioridades" de inversión en temas como el Aeropuerto de Barcelona, proyecto al que ha mostrado de nuevo su rechazo.

CASOS DE CORRUPCIÓN

Preguntado por si, tras el accidente ferroviario y habiendo cambiado el clima de la campaña, cree que sigue siendo posible reeditar el actual Gobierno, ha respondido que sí, pero que "habrá partida si el Frente Amplio saca un gran resultado".

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Y sobre las últimas informaciones respecto a presuntos casos de corrupción alrededor del PSOE, ha respondido que su apuesta es la revalidación de la coalición de Gobierno progresista, pero ha cuestionado la gestión de los socialistas de este tema.

"No nos gusta nada lo que se ha dicho por parte de la órbita socialista cuando han salido casos de corrupción, que es que la corrupción cero es inevitable. Primero. porque no es verdad, y segundo, porque traslada una imagen de muy poca confianza", y ha reivindicado que su espacio político, en su paso por las instituciones, no ha tenido casos de corrupción.

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HUELGA GENERAL

Sobre vivienda, ha afirmado que sigue siendo una de las prioridades de campaña del Frente Amplio, y ha deseado éxito a la huelga general del 11 de noviembre, cuyo eje central es este tema.

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También ha recordado que, al día siguiente, se votarán en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados los decretos de vivienda, y ha pedido a Junts su apoyo: "Estar a la altura de los intereses del pueblo de Cataluña es votar a favor".

LENGUAS COOFICIALES

Urtasun ha alertado de que un hipotético Gobierno de PP y Vox se dedicará a "perseguir" el catalán, como dice que han hecho los Ejecutivos autonómicos en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, y ha criticado la propuesta de Cayetana Álvarez de Toledo para revertir la posibilidad de usar lenguas cooficiales en el Congreso.

Por ello, se ha dirigido directamente al candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol: "Él que dice que quiere ir a defender a los catalanes y Cataluña, ¿la primera medida que tiene previsto tomar es eliminar el uso del catalán en el Congreso?".