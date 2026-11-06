Una 'Terapia de Shock' musical para los días grises de los niños con cáncer hospitalizados

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Laura Casas Aguilar

Barcelona, 6 nov (EFE).- Para Biel, paciente de 17 años de la planta de Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), los días de ingreso son "muy grises".

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Las horas se hacen eternas entre análisis, tratamientos y una rutina médica que acaba convirtiendo el hospital en un lugar difícil de habitar.

Su madre, Bea, también conoce bien esa monotonía, pues vive el día a día de acompañar a un hijo durante una hospitalización, lo que supone una gran carga emocional que hace que "necesite desconectar", expresa.

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Para romper con esos "días grises", la música puede ser una vía de escape para los pacientes y sus familias en la planta de Oncología y Hematología Pediátricas de Vall d’Hebron.

"Conciertos como este te alegran el día, al menos te hacen desconectar del día a día aquí", explica a EFE Biel, que ha podido dejar atrás por un momento la rutina médica gracias a la visita del grupo catalán Teràpia de Shock.

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Más allá del entretenimiento, la música también puede convertirse en una herramienta terapéutica durante la hospitalización y hacer más llevaderos unos días que, para pacientes como Biel, suelen ser muy grises.

La actuación del grupo, este pasado jueves en el Hospital Vall d'Hebron, tiene un significado especial para estos niños: hace más de una década, Teràpia de Shock, con su canción "Sense tu", puso banda sonora a 'Polseres Vermelles', una serie que relató a toda una generación la realidad de los niños hospitalizados por cáncer.

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Teràpia de Shock se disolvió en 2016 pero este 2026 ha vuelto a los escenarios para celebrar 20 años de carrera con una gira solidaria de diez conciertos.

La actuación en el hospital ha sido el broche final de esta gira solidaria impulsada junto a la Fundació Albert Bosch, que ha permitido recaudar 31.600 euros para contribuir a la creación de una nueva unidad de investigación del cáncer infantil en el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

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Teràpia de Shock cierra así su trayectoria con un proyecto solidario que "da sentido al camino recorrido", explica el vocalista del grupo, Ferran Massegú.

Los fondos recaudados se destinarán al futuro ‘Center for Drug Discovery’, una unidad que permitirá acelerar la identificación de nuevos fármacos para tratar tumores pediátricos.

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El proyecto, que requiere una inversión de 910.000 euros, incorporará tecnología robotizada para avanzar hacia tratamientos más eficaces y personalizados.

El cojefe del Grupo de Investigación en Cáncer y otras Enfermedades Hematológicas, Miquel Segura, recuerda que "el cáncer infantil no recibe tantos recursos como el de adultos" y destaca la necesidad de acelerar los avances científicos.

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"Necesitamos acelerar la investigación y poder investigar y utilizar muchos más fármacos a la vez para dar respuesta a las necesidades clínicas de los pacientes", señala Segura.

Para los pacientes y sus familias, sin embargo, el valor de la jornada va más allá de la investigación: "Se me ha puesto la piel de gallina", reconoce Bea, agradecida por iniciativas que, además de contribuir a encontrar nuevos tratamientos, permiten hacer más llevadera la estancia en el hospital.

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Biel, por su parte, recuerda especialmente una conversación que mantuvo hace tiempo con Albert Espinosa, creador de 'Polseres Vermelles', que vivió un cáncer similar al suyo y que le transmitió una idea que ahora resume su manera de afrontar la enfermedad: "Un día el cáncer desaparece, se va", manifiesta Biel. EFE