Un iLerna Lleida en horas bajas, convencido de que puede ganar al Kosner Baskonia

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Lleida, 6 nov (EFE).- El iLerna Lleida, que acumula una racha de cinco derrotas consecutivas en la Liga Endesa y se encuentra en puestos de descenso, está convencido de que puede ganar al Kosner Baskonia este sábado (21:00 horas), según ha afirmado este viernes su entrenador, Gerard Encuentra.

Los ilerdenses, con solamente una victoria en su casillero, ocupan el decimoséptimo puesto en la clasificación. En el último partido, cayeron por un contundente 125-98 ante el UCAM Murcia.

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Tras la derrota, el presidente de la entidad, Albert Aliaga, compareció ante los medios el pasado miércoles y lamentó la "imagen" mostrada por el equipo. Sin embargo, reiteró la confianza en el cuerpo técnico y la esperanza en revertir la situación, empezando por el choque de este fin de semana.

En lo que respecta al cuerpo técnico y la plantilla, Encuentra ha apelado a la "responsabilidad colectiva" para mejorar las carencias, especialmente en el apartado defensivo. "Hemos hecho una muy buena semana de entrenamientos. Veo al equipo muy concentrado, con muchas ganas de crecer y mejorar", ha expresado.

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En ese sentido, el técnico ilerdense ha hecho un llamamiento a la afición para dar la vuelta a la dinámica: "Espero ver el Barris Nord de siempre: que aprieta, ayuda al equipo y está a las duras y a las maduras. Tenemos que darles algo, porque ellos se cansan de dar y no recibir nada".

El conjunto catalán es el equipo que más puntos ha encajado en estas primeras seis jornadas de competición (641) y el segundo que más faltas ha recibido por partido (24,5).

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No obstante, se encuentra lastrado en el apartado físico. Además del pívot Atoumane Diagne y el base Adrià Rodríguez, que son bajas de larga duración, el base Dani García todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos grupales. En cambio, el ala-pívot John Shurna y el pívot Kur Kuath están recuperando sensaciones tras sus problemas físicos.

Por su parte, el Kosner Baskonia ha iniciado con buen pie su temporada en la ACB, y es tercero con cuatro triunfos y dos derrotas, unos resultados que contrastan con su pobre balance en la Euroliga (1-9), lo que le mantiene colista de la competición.

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Encuentra ha declarado que el conjunto vitoriano es "uno de los equipos con más físico" de la competición. "Están compitiendo muy bien en la Liga Endesa. Me espero un rival de máxima exigencia", ha añadido.

El buen rendimiento del Baskonia en la competición doméstica se muestra en el hecho de que son el tercer equipo que promedia más valoración (117) y que mejor tira de tres puntos (42,14% de acierto), el cuarto en asistencias (20,17) y recuperaciones (8,83), y el quinto en puntos (94,5).

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En el encuentro de la pasada temporada en el Barris Nord, el iLerna Lleida logró una victoria de mérito ante el equipo que terminó proclamándose campeón de la Copa del Rey (86-80).

El nombre propio del duelo de este sábado es el del pívot del Lleida Zacharie Perrin. Además de su buen rendimiento (12,5 puntos, 6,7 rebotes y 17,8 de valoración), el club ilerdense ha rechazado esta semana una oferta de medio millón de euros del Baskonia para hacerse con los servicios del jugador, según han apuntado medios locales.

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El equipo vasco ya había realizado varias ofertas antes de que iniciara la temporada, pero todas ellas también fueron rechazadas.

Para los catalanes, una victoria resultaría clave en sus aspiraciones para poner fin a la racha negativa. "Vivimos en el alto rendimiento y el ganar o perder tiene demasiado premio. Una de las mejores motivaciones para crecer y mejorar es ganar", ha concluido Gerard Encuentra. EFE

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