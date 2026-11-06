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Txus Vidorreta: "Para tener opciones de ganar tenemos que repetir el partido de Breogán"

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Málaga, 6 nov (EFE).- El entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, afirmó este viernes sobre el Casademont Zaragoza, rival al que visitarán este domingo en el pabellón Príncipe Felipe, que "para tener opciones de ganar" deben "repetir el partido de Breogán", en alusión al que vencieron hace dos jornadas también a domicilio 90-103 en la cancha del equipo gallego.

"Los estoy viendo muy bien, a pesar de que han tenido la baja de Homesley, pero están jugando muy bien, ordenados y saben castigar las ventajas", dijo en rueda de prensa el técnico bilbaíno, quien añadió sobre el conjunto aragonés que es el "segundo mejor equipo en porcentaje de triples" y que "Jaworski está muy fino, mientras que Bell-Haynes y Vives están en un nivel muy top".

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El entrenador del conjunto malagueño, por otra parte, admitió que el reciente refuerzo del Unicaja, el ala-pívot estadounidense Kevin Knox, tiene opciones de debutar en el partido de este domingo.

"A Knox le ha venido bien haber visto dos partidos -los dos anteriores disputado por el equipo- y le he visto entrenar bien. También dándole explicaciones tácticas a nuestro estilo de juego. Es un jugador con gran calidad individual y también comparte bien el balón y entiende el juego colectivo", argumentó.

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"Ayer tomó algún tiro pero fue discreto, que es lo que hay que hacer en los primeros entrenamientos. Viene dispuesto a ayudar y a darle más al equipo. Hoy, además de introducirle, tocará preparar el partido de Zaragoza con los aspectos que son importantes para nuestra defensa", preció Vidorreta. EFE

jrl/agr/og

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