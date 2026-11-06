The xx, Teddy Swims, Pixies y The War on Drugs encabezan el Bilbao BBK Live de 2027

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Bilbao, 6 nov (EFE).- The xx, Teddy Swims, Pixies y The War on Drugs encabezan el primer avance del cartel del Bilbao BBK Live, que celebrará su XXI edición los días 8, 9 y 10 de julio de 2027 en el monte bilbaíno de Kobetamendi, según ha informado la organización.

Teddy Swims ofrecerá en el festival su único concierto en España en 2027 y The War on Drugs debutará también con una actuación exclusiva en el país.

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El avance incorpora además al hawaiano Jack Johnson, a los británicos alt-J, a los norirlandeses Two Door Cinema Club, al productor Bonobo y a la belga Amelie Lens, que presentará AURA, un espectáculo de género tecno.

DJ Shadow acudirá celebrando los treinta años de su disco 'Endtroducing.....', y con él se suman Antony Szmierek, Fat Dog, Frost Children, Los Bitchos, Genesis Owusu, Saint Levant, Ari Abdul, Oxis y mustbejohn.

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La organización presenta además a Violet Grohl como hija de Dave Grohl, de Foo Fighters, a Paris Jackson como hija de Michael Jackson y a The Womack Sisters como nietas de Sam Cooke e hijas de Womack & Womack.

Completan ese bloque KEO, Sofia Isella y Sofía & The Antoinettes, mientras que la escena española llega encabezada por Viva Suecia.

Junto a los murcianos figuran Alcalá Norte, Barry B, Sexy Zebras, Mala Gestión, MARTIN y LAAZA, en un bloque que el festival presenta como el de las bandas con mayor proyección estatal.

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La representación vasca la forman seis grupos, Merina Gris, que canta en euskera y cruza electrónica y distorsión, Nogen, con su folk pop, SUA, de rock alternativo, y TOC, además de Indabe y Zeatikez. EFE