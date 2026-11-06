‘Te fuiste y empezó mi vida’, premio Virginia Woolf 2026, debuta en Marbella

Guardar

Esther Gómez

Marbella (Malaga), 6 nov (EFE).- La periodista y escritora gallega Viruca Yebra ha elegido Marbella, la ciudad en la que hoy está su casa, para presentar ‘Te fuiste y empezó mi vida’, premiada con el Virginia Woolf de literatura 2026.

PUBLICIDAD

Esta novela histórica, que llega tras cuatro años de intenso trabajo, “no va de buenos o malos” y no busca “tomar partido por unos u otros”, ha destacado la autora durante la presentación del libro este viernes en la Costa del Sol.

A través de los personajes que pueblan las páginas de esta obra, la escritora quiere llevar al lector a Beirut y mostrarle a través de los ojos de su protagonista, Emily, el país que fue “el paraíso de Oriente Medio” y los convulsos años previos a la guerra del Líbano.

PUBLICIDAD

El sol de la tarde se desvanecía tras los edificios de Marbella y poco a poco los invitados han ido ocupando su lugar en una amplia sala de asientos azul aterciopelado del palacio de congresos marbellí.

En el ambiente curiosidad por el libro, pero también cierta satisfacción contenida por el éxito de la escritora ya que muchos de los asistentes la conocían personalmente.

PUBLICIDAD

En la zona destinada a la presidencia, una mesa alargada con cuatro sillas y sobre ella, varios micrófonos y otros tantos libros dispuestos en pilas, listos para la presentación oficial de ‘Te fuiste y empezó mi vida’

El murmullo en la sala se ha ido apagando hasta convertirse en un silencio respetuoso para recibir a la galardonada autora.

La apertura del acto ha estado a cargo de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que se ha deshecho en halagos hacia Viruca Yebra, vinculada a la actividad cultural de la ciudad desde hace décadas.

PUBLICIDAD

Tras ella, ha intervenido el editor y presidente del grupo editorial Pigmalion, Basilio Rodríguez Cañada, que se ha referido a la novela no solo como un logro literario, sino como un libro “bello por fuera y profundo por dentro" en el que la autora ha cuidado “hasta el último detalle”.

Ha destacado también el editor el gran esfuerzo que ha implicado para la periodista traer esta historia a la luz.

Los libros son como “hijos de papel y tinta”, ha dicho Rodríguez, y su puesta en circulación es como “un bautizo laico”, ha precisado.

Al final se ha incorporado a la mesa para arropar a Viruca Yebra, el escritor gallego y amigo de la autora José María Paz.

El momento cumbre de esta velada literaria se ha producido cuando la escritora ha tomado la palabra, ha respondido a las preguntas de los periodistas y ha contado algunas anécdotas vividas mientras escribía la novela.

PUBLICIDAD

Ha explicado los desvelos que le ha costado dar vida a sus personajes y ha confesado que para algunos de ellos se había inspirado en personas e historias que le habían narrado algunos de los presentes, como el empresario libanés Emil Issa.

La complicidad con el público ha sido absoluta; las risas y los asentimientos de cabeza se sucedían entre el público a medida que se revelaban las intimidades de la escritura.

PUBLICIDAD

Al final, una breve pero muy intensa ronda de preguntas, donde la autora ha desvelado algunos detalles de la historia, lo justo para dejar al respetable con ganas de más.

La velada ha concluido con una larga fila de asistentes en busca de una foto y una dedicatoria personalizada.

Con bolígrafo en mano y una sonrisa incombustible, Viruca Yebra ha dedicado el libro a cada uno de ellos.

El evento cerró sus puertas dejando en el aire la certeza de que ‘Te fuiste y empezó mi vida’ no ha hecho más que empezar viaje en la mente de sus lectores. EFE

PUBLICIDAD

eg/fp

(foto)