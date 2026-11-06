Sivera: "Es un punto menos para lograr el objetivo"

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Sevilla, 6 nov (EFE).- El portero del Alavés, Antonio Sivera, ha valorado el empate a cero logrado por su equipo este viernes ante el Sevilla y dijo que "cada punto cuenta" y que el logrado en el Sánchez Pizjuán, después de que detuviera un penalty, es "uno menos para lograr el objetivo" de la permanencia.

"Al final creo que ha sido la jugada más definitiva. Es verdad que esta mañana lo habíamos estudiado y gracias a Dios ha vuelto a salir. He parado otro penalti que permite sumar al equipo", manifestó el meta a DAZN a la conclusión del choque.

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El cancerbero babazorro se congratuló del penalti detenido a Vargas en el primer tiempo, aunque en la segunda mitad volvió a mostrarse providencial despejando a córner un testarazo de Juan Iglesias.

Con el empate firmado en el Sánchez-Pizjuán, son ya ocho los partidos que encadena el Alavés sin ganar, aunque Sivera valoró el punto.

"Son muchas jornadas sin ganar, pero bueno, los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos que cada punto cuenta. Uno menos para lograr el objetivo. Era un campo difícil. El Sevilla venía con buena dinámica", dijo.

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Por último, Sivera envió unas palabras de aliento a la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido este martes.

"No podemos negar que han sido días difíciles, pero creo que jugar era la mejor manera de honrarle. Darle un abrazo a la familia que estarán pasando momentos difíciles", indicó. EFE

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