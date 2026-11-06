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Ramón, Valles, Roca, Barrentexea y Barrios, novedades para rematar la Liga de Naciones

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Carlos Pérez Gil

Madrid, 6 nov (EFE).- El seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, apuesta por savia nueva para afrontar los dos últimos partidos de la Liga de Naciones, ante República Checa e Inglaterra, con el estreno de los béticos Marc Roca y el portero Álvaro Valles y del central del Como Jacobo Ramón y con dos repescados, el extremo de la Real Sociedad Ander Barrenetxea y el medio del Atlético de Madrid Pablo Barrios.

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Caras nuevas en una lista de 27 jugadores con la que De la Fuente buscar recompensar a quienes acumulan méritos durante la temporada y cubrir las bajas obligadas por lesión del capitán Rodri Hernández, Eric García y Dani Olmo, los tres del Barcelona.

Tras la anterior ventana de cuatro partidos en octubre, De la Fuente ha optado por otra convocatoria amplia en la que regresan los ya recuperados Pedro Porro (Tottenham), Nico Williams (Athletic Club), Ferran Torres (PSG) y el meta del Barcelona Joan García.

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Vuelve a confiar en los defensas Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y Dean Huijsen (Real Madrid) y en el delantero del Espanyol Roberto Fernández, mientras que prescinde por ahora del extremo del Liverpool Víctor Muñoz para dar cabida a Barrenetxea.

De la Fuente ha convocado a cuatro porteros, aunque Álvaro Valles, que suple a Josep Martínez (Inter de Milán), citado en octubre, lo hace porque David Raya, del Arsenal, tiene que atender un asunto personal en Londres.

De haber estado Raya disponible desde el primer día, no habría citado al bético, según explicó De la Fuente en la rueda de prensa que ofreció en el estadio Metropolitano de Madrid, donde se celebrará el encuentro ante Inglaterra el día 15.

El técnico riojano consideró que Valles, Marc Roca y Jacobo Ramón merecen una oportunidad a la vista de su evolución en dos equipos que pasan por un estado dulce de forma, como el Betis y el Como.

En el caso de Ramón, de 21 años, se había consolidado como titular en la sub-21 y esta temporada fue traspasado al conjunto que dirige el español Cesc Fábregas procedente del Real Madrid.

Ya fueron llamados por De la Fuente con anterioridad Barrios y de Barrenetxea, a quienes alabó por su perfil y sintonía con el estilo de juego del combinado nacional.

El seleccionador dejó claro un par de detalles sobre la alineación ante República Checa, el día 12 en Praga, e Inglaterra.

Como recambio de Rodri en el pivote, apuesta por Zubimendi a pesar de tener poco protagonismo en el Arsenal. "Juegue o no juegue, con nosotros juega bien. Va a venir fresquísimo para competir en los dos partidos", apuntó del donostiarra.

También dejó claro que va a contar con los mejores y que al contrario que en la ventana anterior, no va a dosificar y pondrá a la columna vertebral para asegurar el primer puesto del grupo frente a los ingleses.

"Son dos partidos claves. La idea es sacar en los dos el mejor equipo que podamos sacar", zanjó el seleccionador, quien confesó estar "muy feliz" de estrenar su balón de oro como mejor entrenador del mundo.

España suma cuatro victorias en otros tantos partidos, tras vencer en la ida a checos e ingleses y a Croacia en dos ocasiones, por lo que tiene asegurado el billete para los cuartos de final, que se disputarán el 25 y 30 de marzo,.

En su vídeo para desvelar la lista y en la rueda de prensa, De la Fuente tuvo palabras de recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) y el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes tras un fuerte impacto con el portero del Andorra Jesús Owono.

"La selección quiere estar al lado de cada uno de vosotros, compartimos vuestro dolor. Les rendiremos el máximo respeto y homenaje a las víctimas de todas su familias donde mejor sabemos hacerlo", aseguró el seleccionador, partidario de no suspender la jornada de liga de este fin de semana.

La Roja se concentrará el próximo lunes, día 9, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y se entrenará por la tarde con presencia de público. Debido a la huelga general del miércoles, día 11, el equipo adelanta al martes su viaje a Praga.

- Lista de De la Fuente para los dos encuentros de la Liga de Naciones:

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG), Joan García (Barcelona) y Álvaro Valles (Betis).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Laporte (Athletic Club), Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Jacobo Ramón (Como), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) y Dean Huijsen (Real Madrid).

Centrocampistas: Martín Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG, FRA), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Fermín López (Barcelona), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Marc Roca (Betis).

Delanteros: Oyarzabal y Barrenetxea (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (PSG, FRA), Roberto Fernández (Espanyol), Nico Williams (Athletic Club) y Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG). EFE

(foto) (vídeo)

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