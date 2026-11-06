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Pulso de altura en Lezama, el liderato del Barça bajo examen y puntos vitales en juego

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Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El enfrentamiento entre el Athletic Club y el Real Madrid, dos equipos llamados a pelear por los puestos de cabeza, será uno de los grandes atractivos de la décima jornada de la Liga F Moeve, que también estará marcada por el desafío del Madrid CFF al liderato del Barcelona y por varios duelos directos en los que habrá mucho en juego para ganar tranquilidad en la clasificación.

El Real Madrid tendrá que sudar para llevarse los tres puntos de su visita a Lezama este sábado (16.00 horas), un triunfo que podría situarle provisionalmente en el liderato a la espera de lo que haga el Barcelona el domingo.

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Tras el duro correctivo sufrido en el clásico, el conjunto blanco busca prolongar su buena dinámica, con tres victorias ligueras consecutivas, ante un Athletic Club que aspira a regresar a los puestos europeos, de los que le separan apenas dos puntos.

La jornada arrancará este sábado a las 12.00 horas con un duelo directo entre el Granada y el Espanyol, dos equipos que buscarán sumar para ganar tranquilidad y ampliar su margen respecto a los puestos de descenso.

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El sábado se cerrará con el derbi vasco entre el Eibar y la Real Sociedad (17.00 horas), un enfrentamiento con dos puntos de diferencia entre ambos en la clasificación y mucho más que el orgullo regional en juego.

Las armeras tratarán de recuperar la dinámica de su buen inicio de temporada, después de atravesar un bache de resultados, mientras que la Real buscará dejar atrás definitivamente las dudas de un arranque complicado que llegó a situarla en puestos de descenso y recuperar el rumbo de un proyecto que aspira a volver a competir por Europa.

El domingo, la lucha por ganar tranquilidad en la clasificación continuará con el Logroño United-Sevilla (12.00 horas), un duelo entre dos equipos que llegan igualados a nueve puntos, uno por encima de la zona de descenso, que marca el Badalona Women.

El encuentro entre el Costa Adeje Tenerife y el Alavés Gloriosas figura como aplazado tras el fallecimiento el pasado martes de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, después de sufrir un lance durante el partido de la Segunda División masculina frente al Andorra.

El gran foco de atención del domingo estará en el estadio Johan Cruyff, donde el Barcelona recibirá a la revelación de la temporada, el Madrid CFF (16.00 horas). El conjunto azulgrana, que podrá contar con Clara Serrajordi después de que su torcedura de tobillo quedara en un susto, pero no con Kika Nazareth ni Vicky López, defenderá el liderato ante un rival que atraviesa un gran momento.

El equipo madrileño buscará dar la sorpresa ante el vigente dominador del campeonato, ganador de las últimas siete ediciones ligueras. Un triunfo en el feudo azulgrana supondría un golpe de autoridad y reforzaría sus aspiraciones de consolidarse en los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.

La jornada continuará el lunes con el Atlético de Madrid, que recibirá al Badalona Women (19.00 horas) con el objetivo de dejar atrás el sabor amargo del empate ante el Granada, después de encajar el tanto de la igualada en el minuto 85.

Las rojiblancas tratarán de aprovechar la complicada situación de un Badalona que encadena seis jornadas sin ganar y ocupa puestos de descenso. El conjunto catalán, no obstante, se ha reforzado con la internacional marroquí Zineb Redouani, que podría debutar ya esta jornada para apuntalar su defensa.

La décima jornada se cerrará en Riazor (21.00 horas) con el Deportivo Abanca-Valencia. El conjunto gallego buscará un triunfo que le permita afianzarse en la zona media de la clasificación, mientras que el equipo valencianista, ya con el brasileño Lucas Piccinato en el banquillo, tratará de dar continuidad a la reacción iniciada con su victoria ante el Eibar (2-1), que le permitió estrenar su casillero de puntos. EFE

avm/cmm

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