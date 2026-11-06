Prisión provisional para tres de los detenidos por una presunta trama de venta de menores

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Badajoz, 6 nov (EFE).- La titular de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para tres de las cuatro personas que permanecían detenidas por una presunta trama de venta de menores.

En la presente causa se investiga, según recoge el auto de prisión, la presunta venta de al menos tres menores de edad, hijos de una de las investigadas, producida “entre 2023 y 2025 con la ayuda, conocimiento e intermediación de terceras personas”.

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Los investigados son dos hombres y dos mujeres, y la prisión provisional se ha acordado para los dos varones y para una de las dos mujeres, mientras que la segunda ha quedado en libertad, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) este viernes en una nota.

El juzgado mantiene abiertas las diligencias por los delitos de alteración de filiación, abandono de menores, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad del tráfico.

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Los tres investigados para los cuales se ha acordado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza se han acogido a su derecho constitucional de no declarar.

La solicitud de filiación de una niña de tan solo un año de edad el pasado mes de abril por parte de las autoridades lusas permitió abrir la investigación sobre esta compraventa de menores que ha desembocado ahora con la localización de seis menores y la detención de otras tantas personas, entre ellas la madre de estos niños.

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La operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desarrolló este miércoles en Montijo (Badajoz), donde vivía la principal investigada, la madre de los menores, con su actual pareja, en la capital pacense y en Linares (Jaén). EFE

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