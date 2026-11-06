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Policías y guardias civiles aúnan movilizaciones para pedir ser profesionales de riesgo

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Madrid, 6 nov (EFE).- Los representantes de sindicatos de policías nacionales y de asociaciones de guardias civiles han anunciado movilizaciones conjuntas para reivindicar el reconocimiento de ambos colectivos como profesiones de riesgo, al igual que el resto de cuerpos policiales, con el objetivo de tener una "jubilación digna".

Así lo han adelantado este viernes a los periodistas los secretarios generales de Justicia Policial (JUPOL), Aarón Rivero, y del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Prieto, a su salida del complejo policial de Canillas de Madrid tras participar en la reunión de la comisión de Personal del Consejo de la Policía.

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A su salida han sido recibidos por miembros de distintas organizaciones de agentes de ambos cuerpos que se han concentrado en el exterior.

La concentración ha sido apoyada por JUPOL, SUP, Unión Federal de Policía (UFP), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (AEGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) Y Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia civil.

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En un comunicado conjunto estas organizaciones explican que la concentración de este viernes es la primera de las movilizaciones que van a reanudar para reclamar al Gobierno "que ponga fin a la discriminación que sufren estos profesionales" tras su encierro el 27 de octubre en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad "para expresar el malestar de policías y guardias civiles".

Representantes de sindicatos policiales, entre ellos Aarón Rivero y Carlos Prieto, han salido del complejo policial vestidos de naranja como reclusos y esposados para escenificar que se sienten "amordazados como prisioneros dentro del Ministerio del Interior".

Aarón Rivero ha recordado que tras el encierro en dependencias de Interior decidieron paralizar sus actuaciones reivindicativas por respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) durante el periodo de luto oficial.

"Somos los dos únicos colectivos policiales en España que no tienen reconocida su actividad como profesión de riesgo y esto no puede ser", ha recalcado el secretario general de Jupol.

Ha insistido en que piden ser considerados como trabajadores de "profesión de riesgo para una jubilación digna en igualdad de condiciones que el resto de los policías en España".

"Ningún ciudadano entiende a día de hoy que ningún policía nacional y ningún guardia civil en España sea declarado como profesional de riesgo", ha comentado.

Por su parte Carlos Prieto ha pedido apoyo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por parte de la ciudadanía.

"Los ciudadanos reconocen la labor que prestamos con la inmediatez, profesionalidad y eficacia que requiere y que siempre estamos a su servicio sin obedecer a colores políticos".

Por todo ello los representantes sindicales han anunciado una serie de protestas de medidas de presión que darán a conocer la semana próxima, "cada una de ellas mas dura".

Han denunciado que "ya hay gente que se va a jubilar mañana y tiene una pérdida retributiva de más de un 35 por ciento" al no tener reconocida la condición de profesional de riesgo.

"Una vez que los sindicatos abandonamos la mesa -de negociación- al no tratarse los temas que realmente nos preocupan ahora la administración tiene que mover ficha y convocarnos, y si no estará cometiendo un ilícito lo llevaremos al juzgado", han advertido.

Aarón Rivero Carlos Prieto han asegurado que además "la unidad de acción de policías nacionales y guardias civiles no se va a romper". EFE

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