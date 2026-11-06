Podemos exigiría a Sánchez para volver a gobernar bajar precios de alquileres y alimentos

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Madrid, 6 nov (EFE).- La candidata de Podemos en las próximas elecciones generales, Irene Montero, ha dicho este viernes que las condiciones que plantearía al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para apoyarlo en una hipotética investidura tras el 29N sería bajar el precio de los alquileres y de los alimentos.

En un desayuno informativo en Madrid, y preguntada por cuáles serían las condiciones que Podemos plantearía para apoyar una investidura de Sánchez si dieran los números tras las elecciones generales del 29 de noviembre, ha planteado estos requisitos.

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"Bajar el precio de los alquileres, prohibir la especulación, que solamente se pueda comprar viviendas para vivir y no para hacer negocio. Y bajar el precio de los alimentos", ha dicho.

Posteriormente, ha señalado que estas son las condiciones con las que tienen previsto "negociar" no solo para apoyar una hipotética investidura, sino para ir más allá y "formar parte de un Gobierno que pueda hacer esas cosas y otras muchas más".

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"Lo que nos interesa ahora mismo es poder resolver esos problemas", ha agregado Montero, que ha recordado en su intervención que el eje de la campaña electoral de Podemos consiste en volver a lo básico, de ahí el lema 'Paz, casa, trabajo'.

Por otro lado, y preguntada sobre qué sería de ella misma y de su formación si no consigue representación tras las elecciones generales, ha respondido que "Podemos va a seguir haciendo política".

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"Podemos es sus militantes, Podemos es la voluntad de miles de personas de que las cosas cambien", ha agregado. EFE

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