Planeta incorpora a su catálogo las aventuras de Tintín y el legado de Editorial Juventud

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Barcelona, 6 nov (EFE).- Planeta Grupo Editorial ha cerrado la incorporación a su catálogo de las obras de Editorial Juventud, la histórica casa barcelonesa referente en cómic y literatura infantil y juvenil y que incluye, entre otras, las aventuras de Tintín.

"Con este acuerdo, que une dos trayectorias de referencia, Planeta reforzará la distribución, comercialización y visibilidad del catálogo de Juventud tanto en España como en Latinoamérica, ampliando así su universo en el sector del cómic y la literatura infantil y juvenil", han explicado desde el gigante editorial en un comunicado.

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Fundada en Barcelona en 1923, Editorial Juventud tiene en su catálogo obras emblemáticas como las ediciones de 'Las aventuras de Tintín', 'Mary Poppins' o 'Los Cinco', además de otras más contemporáneas como la serie 'Narval'.

El director general de Planeta Grupo Editorial, Jesús Badenes, ha destacado su "ilusión" por contar, en la "tarea de conectar con los lectores, con una editorial que ha desempeñado un papel tan importante en el descubrimiento de la lectura, con obras que forman parte de la memoria colectiva y que conservan intacta su capacidad de emocionar".

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Por su parte, el director general de Editorial Juventud, Luís Zendrera, ha subrayado su orgullo ante esta continuidad para una casa fundada hace 103 años por su abuelo, José Zendrera Fecha.

La adquisición llega pocos meses después de que el último barómetro de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) señalará un incremento de ventas durante el año anterior, tanto en cómic como en literatura juvenil. EFE

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