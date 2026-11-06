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Planas: El almacenamiento obligatorio de aceite ordena el mercado y garantiza retribución

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Montilla (Córdoba), 6 nov (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el almacenamiento obligatorio del 12 % de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente por las almazaras servirá para ordenar el mercado y además es "una garantía para la retribución de los olivicultores".

Planas, que ha visitado la cooperativa La Unión en Montilla (Córdoba), ha indicado a los periodistas que esta medida también permite una estabilidad sin incremento de precios para los consumidores de aceite de oliva.

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En su opinión, estos tres objetivos son "suficientemente importantes como para mantener y llevar a cabo por primera vez la aplicación de esta medida" que es de carácter nacional aunque autorizada por la Comisión Europea.

La producción del olivar según las campañas, ha explicado el ministro, "aumenta o disminuye mucho" y este año por las lluvias del invierno y la primavera es superior. Por tanto, esta medida de retirada es "una medida normal, una medida perfectamente compatible con las normas europeas y que creo que tiene un valor muy significativo".

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Esta medida se ha adoptado al alcanzarse esta campaña un aforo de 1.602.000 toneladas, a las que hay que añadirlas 357.400 toneladas del stock de enlace, lo que sitúa una cifra próxima a los 2 millones de toneladas.

Planas ha calificado la campaña de "media-alta, pero cuyas cifras lógicamente han causado preocupación en el sector, porque podrían producir una bajada de precios para la retribución de los productores, de los agricultores, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de costes que tiene el olivar intensivo y el superintensivo que es el olivar tradicional".

El olivar tradicional es "fundamental" tanto para Andalucía como para el conjunto de España y "tiene unos costes muy superiores y si efectivamente los precios bajan por debajo de un determinado umbral, pues puede haber problemas de rentabilidad como los hubo, por ejemplo, en el año 2019, que motivaron el almacenamiento privado por parte de la Comisión Europea", ha recordado el ministro de Agricultura.

Respecto al futuro del aceite de oliva, ha resaltado que los acuerdos comerciales con Mercosur y con India han ampliado las posibilidades de venta del aceite de oliva en el exterior porque son "medidas de comercialización muy interesantes y muy importantes" para un sector "fundamental" en España.

Luis Planas ha afirmado que tanto el almacenamiento obligatorio como "los apoyos de la Política Agrícola Común o las ayudas al incremento de costes, todas ellas van en el sentido de apoyar a nuestros productores, a nuestro sector primario, a nuestra industria agroalimentaria y para abrir también nuevos mercados". EFE

(foto) (vídeo)

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