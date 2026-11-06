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Pimec ve "urgente y necesario" subir los salarios, pero abordando primero el absentismo

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Madrid, 6 nov (EFE).- El presidente de la patronal catalana de pymes Pimec, Antoni Cañete, ha calificado este viernes de "urgente y necesario" subir los salarios, pero ha advertido de que antes es preciso abordar el aumento del absentismo y la baja productividad.

"Subir salarios es urgente y necesario. Pero para poder subir salarios (...) tenemos que ser sensatos, necesitamos abordar temas para poderlo llevar a cabo", ha afirmado Cañete durante la presentación en Madrid de sus propuestas de cara a las elecciones generales.

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Sobre las bajas laborales, ha asegurado que España está a la cabeza del continente. "Somos los campeones de Europa después de Noruega, ahí sí que lo somos", ha dicho, mientras que en productividad el país no está logrando cerrar a brecha con Europa.

Respecto al salario mínimo interprofesional (SMI), Cañete ha defendido que "ha de ser lo más alto posible que se pueda pagar", aunque ha matizado que "no es ni una subasta ni una instrumentalización política" y que debe fijarse en un nivel que "no destruya empleo" ni reste competitividad.

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Cañete ha rechazado vincular las bajas a los despidos y ha asegurado que Pimec no cuestiona las bajas de larga duración y que el problema detectado es "la reiteración de la baja en periodos cortos", por lo que ha abogado por buscar acuerdos en la negociación colectiva con propuestas que no busquen "sancionar" ni "demonizar".

Pimec ha presentado 400 propuestas en 22 ámbitos para "hacer crecer" la economía y las pymes, y ha recordado que el 74,8 % de estas empresas quiere crecer, pero solo el 35,2 % lo consigue por barreras como la carga administrativa y la burocracia.

Otras prioridades pasan por una fiscalidad que favorezca la inversión y por políticas que faciliten el acceso a la vivienda.

La organización también ha pedido unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que no se aprueban "desde hace 1.417 días", porque son "un elemento fundamental para las pymes, porque dan capacidad de inversión”.

Pimec ha reclamado voz propia, como organización más representativa del ámbito autonómico, en los espacios del diálogo social en los que se deciden las políticas económicas y laborales, y en los que solo CEOE y Cepyme representan a todo ámbito empresarial.

Por ello pide una ley de representatividad empresarial que establezca criterios objetivos, transparentes y verificables, y que tenga en cuenta específicamente a las organizaciones que representan a las pymes, porque son el 99,8 % del tejido empresarial.

Respecto a su entrada en la composición del Consejo Económico y Social (CES), planteada por el Gobierno pero discutida por CEOE, Cañete ha dicho que se trata de cumplir la ley, porque desde 2004 la normativa reconoce la presencia de las organizaciones empresariales más representativas de ámbito autonómico en el CES. EFE

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