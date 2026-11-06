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Pedraz cita a una mujer de un clan para aclarar si le pidieron "eliminar" a la juez Biedma

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Madrid, 6 nov (EFE).- El juez Santiago Pedraz ha citado como testigo en el caso Leire a Cintia Rocho, integrante presuntamente del clan de narcotráfico de los Rocho, quien sostuvo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que había que eliminar a Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz atiende a la petición de la jueza Biedma y emplaza a Cintia Rocho a declarar como testigo el 24 de noviembre de 2026, según una providencia a la que ha tenido acceso EFE este viernes.

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Esta citación en la causa que investiga presuntas maniobras dirigidas a boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo se producirá cuatro días antes de las elecciones generales, se produce a petición de la magistrada Biedma, quien investigó en Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Rocho ya declaró ante los investigadores de la Guardia Civil, a quienes dijo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella para decirle que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla.

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Este exjuez, expulsado de la carrera judicial, declaró el pasado 28 de octubre como investigado ante Pedraz y negó tanto que tuviera intención de "eliminar" literalmente a la jueza Biedma, que hubiera contactado con Cintia Rocho o que recibiera ningún encargo de la exmilitante socialista Leire Díez, ni a través de terceras personas.

La jueza Biedma, personada en esta causa como perjudicada, considera en cambio que existen indicios racionales de que Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, pertenecía a la supuesta organización criminal y participaba de su actividad para "desestabilizar" el procedimiento contra David Sánchez.

Tras tomar declaración a Saénz de Tejada como investigado por presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral, Pedraz buscará ahora aclarar si Rocho fue contactada por este magistrado para actuar en contra de Biedma.

Además, como también le pidió Biedma, el magistrado pide recabar información acerca del intento de Sáenz de Tejada de entrar en la causa del hermano de Pedro Sánchez como acusación popular o de recusar a esta jueza. EFE

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