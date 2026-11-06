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Mourinho, sobre el Atlético-Barcelona: "Me gustaría que perdieran los dos"

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Madrid, 6 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, reconoció que le gustaría "que perdieran los dos" en el cruce entre Atlético de Madrid y Barcelona, primer y segundo clasificado de LaLiga, del próximo domingo, durante la rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Valencia.

"Me gustaría que perdieran los dos, no es posible. Es un partido muy fácil porque alguien pierde puntos. Es un fin de semana donde sabemos que uno de ellos o los dos van a quedar con puntos perdidos. Con toda honestidad, me da igual", añadió.

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Destacó la dificultad del encuentro de su equipo en Mestalla después de jugar el miércoles en Atenas: "Hemos llegado aquí a las 3, pero nos hemos quedado. Ningún jugador ha ido a casa, nos quedamos aquí para intentar tener un par de horas más de sueño. Hemos hecho el primer día de recuperación ayer, segundo día hoy, y el 'feedback' de los jugadores es positivo. Obviamente estará complicado, pero no vamos a dramatizar. Mañana estaremos".

"Como habéis visto, he cambiado a algunos jugadores para el partido del AEK, es fácil de entender que, a pesar de que Militao y Rüdiger han hecho un óptimo partido, mañana jugarán Konaté y Dean [Huijsen]. Intentar repartir minutos en jugadores que se pueden repartir. Gracias a la decisión de que jugamos sábado, los que van a selección tienen el día libre el domingo para estar frescos para el lunes ir a la selección, y están felices porque tienen un día libre con la familia. Muchas gracias por la decisión", ironizó.

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También señaló las virtudes del Valencia y destacó la trayectoria del técnico, el mexicano Javier Aguirre: "Es un partido que yo considero uno de los más difíciles de toda la Liga, un entrenador que es muy difícil, un hombre con mucha experiencia vivida, que sabe perfectamente lo que quiere como filosofía para sus equipos. Será un partido durísimo para nosotros, sin pensar en estas siete victorias y cinco de campeonato seguidas. Hay que pensar que mañana es un partido muy difícil y que para ganar tenemos que estar a tope".

Además, restó importancia al parón de selecciones: "La selección no veo que sea un problema. Siempre que los entrenadores respeten a los jugadores, los minutos que les dan, la protección de posibles lesiones, no me preocupa nada que un jugador tenga el honor de ir a jugar con su país. El problema para mí es el partido de mañana contra un equipo fresco, que ha tenido toda una semana para preparar, con un entrenador que no está preocupado si va a jugar maravillosamente bien o no tan bien, está preocupado en ganar el partido sea como sea", concluyó. EFE

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